FHI anbefaler rødt nivå for Jämtland og Örebro i Sverige, samt flerer regioner i Danmark og Finland

Folkehelseinstituttet varsler mandag kveld at to land i Europa og flere regioner i våre naboland kan få endret status til rød i løpet av uken.

– FHI anbefaler å innføre innreisekarantene for Ungarn og Slovakia når regjeringen skal beslutte hvilke EU-, EØS- og Schengen-land som bør bli omfattet av dette denne uka, skriver FHI.

I tillegg anbefaler de også innreisekarantene for enkelte regioner i de nordiske landene: Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og regionen Kainuu i Finland.

– Alle disse har hatt stigende smittetall og ligger nå over grensen på mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere (14 dagers insidens) siste to uker, skriver dem.



Saken oppdateres.