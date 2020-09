– Høyre svikter norske kvinner

Det ble mye bråk da Kristelig Folkeparti i fjor satte krav om innstramming av abortloven for å gå inn i en flertallsregjering. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre gikk med på et kompromiss med KrF, gjennom et nytt regelverk for fosterreduksjon ved flerlinger: Hvis en kvinne som er gravid med tvillinger eller flere foster, etter 12. uke ønsker å redusere antall foster, må dette nå behandles i en abortnemnd.

Intern debatt

Til tross for intern debatt i Høyre i fjor om kompromisset, er denne regelendringen nå en del av forslaget til Høyres nye partiprogram. I forslaget, som ble presentert mandag, står det: «Høyre vil at dagens abortlov skal ligge fast». Nestleder i partiets programkomite, Henrik Asheim, bekrefter overfor TV 2 at det inkluderer innstrammingen fra i fjor.

– Vi er enige i det vi har stemt for i Stortinget, og det et bredt flertall har vedtatt - nemlig at fosterreduksjon etter 12. uke må behandles i nemnd, sier Asheim.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, reagerer sterkt:

– Det innebærer at Høyre nok en gang svikter norske kvinner. De gjør KrFs politikk til sin egen. Det vi er bekymret for er at KrF vil komme med nye krav, slik at kompromisset beveger seg lenger bort fra kvinners selvbestemmelse, sier Kjerkol til TV 2.

– Bredt flertall

Henrik Asheim avviser kritikken, og viser til at fosterreduksjon heller ikke var lov da Arbeiderpartiet satt i regjering med Jonas Gahr Støre som helseminister.

– Problemet før var at det var et juridisk vakuum rundt fosterreduksjon. Man kunne bestemme seg før 12. uke, men man kunne gjennomføre etter 12. uke. Nå har man tydeliggjort regelverket, sier Asheim, og fortsetter:

– Dessuten ble endringen av reglene vedtatt av et bredt flertall - også med stemmene til Senterpartiet, Aps foretrukne samarbeidspartner. Så dette får de diskutere borte hos seg selv før de kritiserer oss, sier Asheim til TV 2.

– Betyr dette at Krf kan komme med nye forslag som flytter abortloven, og så kommer Høyre etter?

– Nei, når vi sier at abortloven skal ligge fast, så gjelder det begge veier: Da ligger abortloven fast, slik vi ser det, sier Henrik Asheim.