– Jeg skal danse fletta av kritikerne

Til tross for at Birgit Skarstein sjarmerte dommerne i senk med sin rullestoldans har hun fått flere uhyggelige meldinger.

Lørdag kveld var det premiere på Skal vi danse, og 12 par fikk sin ilddåp på direktesendt TV.

Blant dem var paralympics-utøver Birgit Skarstein (31), som med rullestol danset sammen med dansepartner Philip Raabe (20) og fikk høyeste dommerpoeng.

Men i ettertid har det ikke bare vært en dans på roser. Skarstein har mottatt flere meldinger med hets.

– Er det ikke sprøtt? Av en eller annen grunn så er det noen som blir provosert over at jeg skal danse. Jeg tenker at jeg skal gå med rak rygg inn mot neste dans.

– Beste måte å møte dette på er å danse fletta av kritikerne, og det jobber jeg med nå, sier en positiv Skarstein til TV 2.

Kritiske til konkurransen

Til TV 2 opplyser hun at hetsen har forandret seg over tid. Det startet med hets om kroppen, men etter premieren har det handlet mye om dans med rullestol.

– Det er noe som er personrettet, og rett og slett ufint. Så er det noen som er mer kritiske til at det går an å konkurrere med rullestol og at det skal dømmes mot andre fordi vi ikke har fotarbeid. Det er helt feil, vi har masse fotarbeid, men bare på en annen måte, sier Skarstein.

Etter at hun sjarmerte dommerne med sin rullestoldans har hun også satt skapet på plass hos skeptikerne.

– Noen er kritiske og har bestemt seg for å være det. Men det var en stor gjeng som var skeptiske i forkant, men som nå har sendt melding om at de er overbevisst om det er ordentlig dans. Det er en norsk fjellvettregel, ingen skam å snu, sier Skarstein.

Innboksen har kokt

Det er ikke kun negative meldinger som har kommet inn til Skarstein.

– Innboksen min har kokt, og det gjør det så meningsfullt å drive med dette. Jeg har fått så mange bilder av barn som danser i rullestol som virkelig setter pris på hva som går an å få til med funskjonshemming. Dansegulvet er til alle, og det er viktig å vise, forklarer hun.

– Vi må ikke være så seriøse alltid. Man må tørre og gå på trynet. Det er det ene livet vi har, og da må man gjøre det beste ut av det og danse med den kroppen vi har. Se mindre på hverandre, og heller tenke på hva vi kan gjøre med oss selv, sier hun videre.