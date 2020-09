Expressen: Dette blir Hareides første Rosenborg-signering

Den svenske avisen Expressen melder at den svensk-guineanske venstrebacken Pa Konate er så godt som klar for Rosenborg.

26-åringen spiller i Jönköpings Södra på nivå to i svensk fotball.

Pa Konate, som spilte under Åge Hareide i Malmö, vil da bli den nye Rosenborg-trenerens første signering på Lerkendal.

Verken Åge Hareide eller sportslig leder i RBK, Mikael Dorsin, har besvart TV 2s henvendelser mandag ettermiddag.

Pa Konate ble solgt fra Malmö til Serie A-klubben SPAL i 2017, men han ble ingen suksess i Italia. Først ble det utlån til MLS og Cincinnati, før han returnerte til Sverige og GIF Sundsvall i 2019 på en ettårskontrakt.

Konate trente en periode i våres med Trelleborg, men skal ha takket nei til tilbudet derfra og heller signert for Jönköpings Södra – en avtale som innebærer begrenset med lønn, skal vi tro Expressen.

– Det viser jo at jeg velger en klubb fotballen gir meg mer enn penger. Penger betyr ikke alt i denne situasjonen. Da hadde jeg kunnet velge et annet miljø med bedre betalt, men der jeg ikke får vist kvalitetene mine på banen. J-Södra gir meg for øyeblikket mer enn penger, forklarte Konate til Jönköpings-Posten da signeringen ble kjent i midten av juni.

Rosenborg har et tomrom på venstrebacken etter å ha solgt sitt mangeårige førstevalg, Birger Meling, til franske Nîmes. I tillegg har Anders Trondsen gått til Trabzonspor i Tyrkia.

Vegard Eggen Hedenstad spilte venstreback i Rosenborgs forrige kamp.