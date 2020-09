Chevrolet Tahoe er en av de største SUV-ene på markedet. Den er, sammen med «tvillingen» GMC Yukon, en av de viktigste bilene for GM (General Motors). De to selger kjempegodt. Særlig i det amerikanske hjemmemarkedet.

Dessuten er fortjenestemarginene på disse bilene gode. De er de reneste pengemaskinene for GM i en ellers vanskelig tid med knappe marginer og tøff importkonkurranse fra andre bilmerker.

Tahoe og Yukon er dermed svært viktige for GM og for å holde markedsandelene på amerikansk produserte biler oppe.

Både utålmodige kunder og forhandlere venter nå på den nye og oppgraderte 2021-modellen av den populære familie-SUV-en.

Insekter angriper bilene

Men på fabrikken i Texas, hvor bilene bygges, går ikke alt etter planen, ifølge bransje-nettstedet Automotive News.

For fabrikken ligger rett ved en innsjø. Ved innsjøer er det ofte insekter. Det er det også i denne innsjøen. Nærmere bestemt en koloni med øyenstikkere. Om de ikke liker biler, skal vi la være usagt, men det er visstnok de som er roten til vanskelighetene her.

For når bilene rulles ferdige ut av fabrikken og parkeres i påvente av videre distribusjon, går nemlig øyenstikkerne til «angrep». Tilbake står nye biler med massevis av sorte prikker og flekker.

Produksjonen går som den skal. Det er når bilen er ferdig og parkeres utenfor fabrikken at problemene begynner.

Mange må lakkeres på nytt

Det er uklart hva dette sorte utøyet egentlig er. Man trodde en stund at det var avføring, men det skal det visstnok ikke være likevel. Det spekuleres nå på om det kan være enten egg eller hud fra insektene.

Det høres kanskje tilforlatelig ut. Men det har vist seg at det ofte ikke er mulig å vaske bort eller fjerne flekkene. Selv med sterke midler, uten å skade lakken ytterligere.

Dermed må en del av bilene rett og slett delvis lakkeres om. Noe som er både kostbart og tidkrevende. For det er snakk om noen tusen biler …

Det kan synes både ironisk og litt rart at den store, sterke og tunge SUV-en med V8-motor under panseret og en vekt på drøy to tonn lar seg stoppe av et insekt på noen få gram. Men slik er det altså for øyeblikket og bilene er forsinket. Vi antar at GM finner en snarlig løsning på problemet og at de ventende kundene snart får sin nye Chevrolet Tahoe.

