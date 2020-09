Stjerneparet tordner etter krenkende tegning

Se 10. etappe i Tour De France på TV 2 og tv2sumo.no tirsdag fra kl. 13.

TV-personligheten Marion Rousse og syklisten Julian Alaphilippe er Tour de Frances største stjernepar. I alle fall i hjemlandet Frankrike.

Rousse jobber som programleder i France TVs Tour-satsing, mens kjæresten både har vunnet etappe og syklet med gul trøye i årets ritt. I fjor var han den helt store sensasjonen.

Det får naturlig nok oppmerksomhet og medfører også at de møtes i profesjonelle sammenhenger, noe som heller ikke går upåaktet hen.

Avisen L'Humanité publiserer en daglig kronikk under touren og på lørdag trykket de bildet som gjorde folk forbannet. Bildet viser en lettkledd karikatur av Rousse som fra sengekanten intervjuer en siklende Alaphilippe.

TV-personligheten ble gjort oppmerksom på bildet via Twitter og var alt annet enn fornøyd.

Hun skriver at avisen bærer navnet sitt svært dårlig.

– Man må ha null respekt for kvinner når du nedverdiger seks års sportsformidling på TV til dette, skriver Rousse på Twitter.

KARIKATUR: «Julian, vil du svare på noen spørsmål for France TV?» Foto: L'Humanité

Irritert

På Tour de Frances hviledag mandag ble Alaphillipe spurt hva han mener om bildet. Den franske TV-kanalen RMC beskriver stjernesyklisten som synlig irritert da han ble spurt om temaet.

– Jeg så det. Jeg har ingen kommentar, jeg vil ikke snakke om det, sa Julian Alaphilippe på dagens pressekonferanse ifølge RMC.

– Dette er noe jeg vil ta hånd om etter hvert.

VINNER: Marion Rousse på pallen som fransk mester i 2012. Foto: Philippe Huguen

Men det er ikke bare de som er direkte involvert som lar seg provosere.

Elisa Madiot, tilknyttet medieavdelingen til Tour de France-laget FDJ, var også tydelig i hva hun mente.

– At vi fremdeles utsettes for denne type sexistiske, nedverdigende og vulgære humoren i 2020 gjør meg dypt fortvilet, skriver Elisa Madiot.

Beklager

L'Humanité beklager publiseringen av bildet, og sier at det gikk for fort i svingene i redaksjonen. I en uttalelse skriver avisen at de er enig i reaksjonene som er kommet og at de fjernet bildet raskt.

– Det er i strid med verdiene til Humanite, som står for menneskeverdighet og feminisme. Vi beklager vår manglende årvåkenhet.

Avisen har nå kuttet båndene til spaltist Antoine Vayer og tegneren Espé ifølge CyclingNews.

I kronikken skrev Vayer om syklistenes seksuelle aktivitet, både fra et historisk perspektiv og under Covid-19 og hvordan sex påvirker sykleprestasjonen gjennom konkurransesesongen for rytterne.

– Jeg er så lei meg. Avisen har beklaget, tegningen er avpublisert og jeg har sluttet å jobbe der, sier Espé.

Han fremhever at det ikke var vondt ment.

– Jeg tabbet meg ut. Når en tegning ikke blir forstått, er det en feil, men jeg ville ikke ha trodd at det skulle bli så store proporsjoner.

Fransk mester

Rousse er også langt mer enn en TV-personlighet. 29-åringen er tidligere fransk sykkelmester. Hun vant landeveisrittet i 2012, og ga seg først i 2015.

Hun har vært brukt som sykkelekspert på fransk TV siden 2014.

Tidligere var hun gift med en annen sykkelstjerne: Tony Gallopin, før hun fant lykken med eks-mannens rival, Julian Alaphilippe.

