TV 2 sikrer seg landslagsfotball i åtte år – EM 2024 og 2028 med NRK

– Det er en stor dag for både NRK og TV 2, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

– Både NRK og TV 2 har en klar ambisjon om å formidle idrettsøyeblikkene som samler Norge, slik de store mesterskapene gjør. Dette er en avtale som sikrer det norske folk tilgang til topp internasjonal fotball på de to største allmennkringkasterne i Norge, utdyper de to toppsjefene.

– Dette er en avtale som gir TV 2-seerne masse attraktiv fotball, inkludert kvalikkampene til det norske landslaget. Vi er strålende fornøyd med å styrke fotball-tilbudet vårt ytterligere, sier administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes.

– Det er en knalltøff konkurranse om de mest attraktive sportsrettighetene, og da er det ekstra gledelig å få en slik avtale i havn. Denne avtalen sikrer at NRK fortsatt kan samle og engasjere publikum rundt de største fotball-mesterskapene i mange år fremover, sier kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen.

TV 2 og NRK har allerede rettighetene til EM i fotball for herrer i 2021 og EM i fotball for kvinner i England i 2022, samt Fotball-VM for herrer i Qatar i 2022. Nå utvides dette med EM-ene for herrer i Tyskland i 2024 og EM i 2028.

Både NRK- og TV2-sjefen uttrykker stor tilfredshet med å kunne videreføre samarbeidet om fotball-mesterskapene til publikums beste. I tillegg sikrer TV 2 videre rettigheter til å vise minst 60 kamper med det norske landslaget, gjennom European Qualifiers og UEFA Nations League fra 2022 til 2028. Fra før har også TV 2 rettighetene også til kvalifiseringen til VM 2022.

Dette betyr at de nye stjernespillerne på Norges landslag med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i spissen blir å se på TV 2 i årene som kommer.

– Vi har bestilt norsk kvalifisering til EM i 2024 og 2028, så nå håper vi at Ødegaard og de guttene leverer varene. Det er det vi aller mest ønsker oss: Et norsk landslag i de store mesterskapene, sier Olav Sandnes med glimt i øyet.

Landslagsrettighetene kommer i tillegg til TV 2s andre fotballrettigheter som inkluderer UEFA Champions League til 2024, La Liga til 2026, Premier League til 2022, og UEFA Europa League til 2021.