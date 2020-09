Anmelder trossamfunnet i Sarpsborg etter koronautbrudd

Over 2500 personer er i karantene i Fredrikstad og Sarpsborg etter et større smitteutbrudd startet i slutten av august. Nå går Sarpsborg kommune til anmeldelse.

29. og 30. august ble det avholdt et religiøst arrangement i Skjeberg i Sarpsborg. Flere deltakere ble i den sammenheng smittet av korona. Forrige uke fortsatte smitten å spre seg i nærmiljøet.

– Angivelig skal det ha vært 170 personer til stede på arrangementet, sier ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

I løpet av den siste uken har over 200 personer fra det samme miljøet i Sarpsborg og Fredrikstad fått påvist korona. Det har blant annet ført til omfattende karantene i barnehager, skoler og helseinstitusjoner.

Går til anmeldelse

Ordføreren sier at de har fått opplyst at det skal ha vært satt inn smitteverntiltak som håndsprit og avstand.

Martinsen-Evje sier kommunen mener at smittevernstiltakene på det religiøse arrangementet likevel ikke var gode nok.

– Sarpsborg kommune mener at det store antallet smitte blant deltakerne, deres familie og andre nærkontakter viser at det har oppstått smitte under arrangementene. Dette har ført til det store lokale utbruddet, sier han.

Derfor har kommunen besluttet å gå til anmeldelse.

– Vi mener det er grunn til mistanke om brudd på smittevernseglene. Derfor har kommunens kriseledelse bestemt at forholdet blir anmeldt til politiet, sier ordføreren.

Lokale var ikke godkjent

Ordføreren forklarer også at lokalene ikke var godkjent for å ha typen arrangementer som ble avholdt der.

– Lokalene var ikke lovlige forsamlingslokaler. Sarpsborg kommune ble klar over at de hadde startet bygging uten søknad 30. juli. Kommunen ga da pålegg om å stanse byggearbeidet, sier Martinsen-Evje.

Han sier de 26. august ble gjort oppmerksom på at bygget fortsatt var i bruk.

– 2. september vedtok derfor Sarpsborg kommune et pålegg om at bruken av bygget med øyeblikkelig virkning, sier Martinsen-Evje.

– Kommunen vil her forfølge denne saken videre. Hvis forholdene ikke blir i orden vil kommunen vurdere tvangsmulkt og et eventuelt overtredelsegebyr, sier han.

2500 i karantene

Mandag formiddag opplyste Fredrikstad kommune om at 1300 personer er satt i karantene på grunn av smitteutbruddet i kommunen. Slår man sammen tallene for de som er i karantene i Sarpsborg med de i Fredrikstad er antallet omlag 2500.

Kommuneoverlege i Fredrikstad Guro Steine Letting sier til VG at 1000 av de 1300 som er satt i karantene tilhører skoler og barnehager.

Saken oppdateres.