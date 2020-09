«Noen må gi fra seg makt og posisjoner»

Denne sommeren har vist oss at norsk idrett ikke har vært gode nok til å håndtere rasisme. Skal man lykkes i kampen mot rasisme må idretten slippe til flere personer med minoritetsbakgrunn. En kritthvit idrettsledelse vil aldri klare å hamle opp med den rasismen norske idrettsutøvere dessverre fortsatt møter.

Da Norges Idrettsforbund i sommer selv innrømmet at de ikke har prioritert arbeidet mot rasisme høyt nok, tok Abid Raja umiddelbart grep. Han satte ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe, og i dag har de lagt frem sine råd for hvordan norsk idrett kan bekjempe rasisme.

I solskinnet på Bislett la Marco Elsafadi, Yngvar Andersen og Ezinne Okparaebo fram arbeidsgruppens fem tiltakspunkter. Både Abid Raja og Berit Kjøll lovet dyrt og hellig at gruppens råd og forslag til tiltak skal følges nøye opp. Vi får håpe de holder løftene sine. Denne sommeren har nemlig vist oss at rasisme dessverre er et langt mer omfattende problem i norsk idrett enn det mange har villet innse.

Det er ikke tilfeldig at arbeidsgruppen som ble satt ned har bestått av mennesker som selv har følt rasisme på kroppen. Flere av dem har delt historier om hvordan de har blitt utsatt for grov rasistisk hets. De vet dessverre altfor godt hva de snakker om. Derfor har de også et langt bedre utgangspunkt for å diskutere løsninger på idrettens rasismeproblem enn den kritthvite ledelsen i den norske idrettsbevegelsen.

Det er dessverre ikke overraskende at arbeidet mot rasisme ikke har vært godt nok. Mina Finstad Berg

Punkt nummer to på tiltakslisten som ble presentert i dag var aktiv rekruttering av minoriteter til alle idrettens ledd.

«For at idretten skal kunne se, håndtere og forebygge rasisme, må idretten ha personer som selv har minoritetsbakgrunn som styremedlemmer, ansatte, trenere og ledere. Manglende mangfold i ledelsen av norsk idrett er en viktig grunn til at idretten ikke har vært flink nok til å se, håndtere og forebygge rasisme», heter det i notatet kulturministeren og Idrettspresidenten fikk overlevert i dag.

Det er rene ord for penga, og sannsynligvis en helt korrekt beskrivelse av tingens tilstand i den norske idrettsbevegelsen.

I sommer viste TV 2s gjennomgang at 373 av 386 styremedlemmer i norske særforbund er hvite. Da er det dessverre ikke overraskende at arbeidet mot rasisme ikke har vært godt nok. For hvor lett er det egentlig å se problemer som ikke rammer deg selv direkte? Å forstå det du selv aldri har måttet føle på kroppen? Å ha en teoretisk forståelse av et problem er noe helt annet enn å forstå hvordan det faktisk føles å bli utsatt for rasistisk hets eller diskriminering.

De aller fleste i norsk idrett vil ikke ha noe problem med å fange opp og reagere på den åpenbare rasismen. Om noen roper apelyder eller kaster et bananskall etter en fotballspiller vil de aller fleste umiddelbart gjenkjenne det som rasisme, og forhåpentligvis gripe inn. Men hva med den mer subtile rasismen? De små kommentarene som kan virke uskyldige for alle andre enn de det rammer? Alle de små signalene som i sum gir deg beskjed om at du er annerledes, at du egentlig ikke hører hjemme her. Og hva med de ubevisste fordommene og stereotypiene som kan bidra til systematisk diskriminering?

Hvor lett vil det være for en ung idrettsutøver å si ifra om rasisme hvis han eller hun ikke kan stole på at trenerne, støtteapparatet og klubbledelsen har en grunnleggende forståelse for at rasisme er mer enn bare apelyder? Mange kvier seg for å si ifra fordi de tidligere har opplevd at den rasismen de opplever blir bagatellisert eller unnskyldt med at «det ikke var vondt ment».

Om norsk idrett virkelig skal ta kampen mot rasisme på alvor er man helt nødt til å rekruttere flere ledere og trenere med minoritetsbakgrunn. Ikke fordi kampen mot rasisme er noe man skal overlate til folk med minoritetsbakgrunn, men fordi en vellykket strategi mot rasisme er nødt til å bygge på erfaringene til de som best vet hvor skoen trykker. Det er de som selv rammes av rasisme som må få legge premissene.

Det bør også være et mål i seg selv at idrettens ledelse både nasjonalt, regionalt og lokalt speiler det mangfoldet vi ser ute i idretts-Norge. En mangfoldig ledelse gir flere perspektiver, flere typer rollemodeller og bredere kompetanse.

Det er imidlertid lett å være prinsipielt enig i at man aktivt skal rekruttere flere personer med minoritetsbakgrunn inn i alle ledd i idrettsbevegelsen. Det kan bli en god del vanskeligere når man tar innover seg hva det faktisk innebærer. Skal vi få bedre representasjon i styre og stell i idretts-Norge krever det at noen må gi fra seg makt og posisjoner. Erfaringen tilsier at de fleste syns det er mye lettere å være for mangfold i teorien enn i praksis, spesielt hvis bedre representasjon betyr at de selv eller en god gammel kjenning må tre til side for å slippe nye stemmer til.