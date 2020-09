Korona-trøbbel for Senkveld

– Vi har vært livredde for nettopp dette, sier Helene Olafsen (30).

Denne uken er det duket for ekte fredagsstemning med sesongpremieren av Senkveld med Helene og Stian på TV 2.

I høst blir det ingen Senkveld-dueller eller konkurranser. Derimot får publikum se hvordan det gikk da programlederne, Helene Olafsen (30) og Stian Blipp (30), tok med seg sine egne familier på en innholdsrik og til tider kaotisk norgesferie.

Korona-trøbbel

De to familiene flyttet inn hos gjestfrie nordmenn, landet rundt. I Lofoten støtte de derimot på problemer.

Samme dag som Senkveld-gjengen rakk å komme inn døra hos vertsfamilien, ble det varslet korona-karantene i hele Vestvågøy. Dermed måtte innspillingen settes på pause, inntil det var avklart om en av vertsfamiliens medlemmer måtte i karantene eller ikke.

– Dette fryktet vi jo hele tiden. Marerittet er jo om vi hadde vært et sånn korona-tog rundt i Norge. Det er mange som har vært inn og ut av karantene i sommer, så det ble jo veldig virkelighetsnært, forteller Olafsen til TV 2.

– Vi tok et valg om å dra fra husstanden da meldingen om mulig karantene kom inn, så det var ikke mer dramatisk enn at vi måtte bo på hotell i påvente av mer informasjon, sier Blipp.

Situasjonen løste seg heldigvis da det viste seg at vedkommende som kunne ha vært utsatt for smitte, ikke måtte i karantene likevel. Det satte programlederparet og familiene stor pris på.

– Det var bare veldig hyggelig at vi fikk dratt tilbake, for vi ble jo først litt robbet for den koseligste delen av besøket. Den dagen endte med å bli en av de mest magiske dagene, forteller Olafsen.

Gode smittevernrutiner

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, forteller at smittevern har blitt svært høyt prioritert under hele Senkveld-innspillingen.

– Når det gjelder smitteverntiltak på Helene og Stians norgesferie, har Senkveld tatt helt spesielle forholdsregler for å kunne produsere TV under disse forholdene, sier Haldorsen og utdyper:

– Alle i crewet har brukt munnbind på opptak, de brukte flere biler for å ikke sitte for tett og alle er testet før avreise. Ellers holder alle behørig avstand til familiene vi besøker.

Programlederne håper og tror også at de klarte å unngå å være et «korona-tog» gjennom landet i sommer.

– Smittevernet på turen har vært veldig bra, og vi har tatt så mange forholdsregler som vi har kunnet, i og med at vi har vært livredde for nettopp dette. Det har vært en prioritet hele tiden – noe som også har vært trist, fordi man gjerne vil klemme de som har latt oss flytte inn, forteller Olafsen.

– Min familie og meg følte oss trygge hele veien. Crew, familiene og vertsfamiliene gjorde sitt for å gjøre det så ordentlig som det skulle være, sier Blipp.

Fødte under koronakrisen

Programleder Helene Olafsen og kjæresten Jørgen Nilsen (29) ble foreldre for første gang i mars, midt under korona-nedstengningen av landet. Det ble derfor en rar start som nybakte foreldre i karantene.

Olafsen satt til og med i programlederstolen på selve termindatoen, og Blipp måtte kun holde Senkveld-showet gående alene i to programmer før hun var tilbake igjen etter fødselen.

Se sesongpremieren av Senkveld med Helene og Stian på TV 2 klokken 22.15 på fredag, og når du vil på TV 2 Sumo.