Første kommersielle snusproduksjon siden verdenskrigen

To trøndere og en svenske. Med trua på hjemmeprodusert snus. Neste steg nå er å tilføre en dæsj brennevin i snusen.

Anna, Eirik og Håvard legger en pris snus under overleppa. Hjemmeprodusert.

– Joa, mmm, kjennes at den ikke er industrielt framstilt ja, Mer ærlig smak, mener Håvard Dretvik (38). Kornbonden fra Byneset utafor Trondheim stilte en åkerlapp til disposisjon da vennetrioen bestemte seg for at idéen fra det lystige laget deres skulle settes ut i livet.

Første kommers siden krigen

Tre venner og gin tonic en kveld. Det kom det mye utav. Nordmenn hadde jo produsert egne tobakksplanter og lagd snus under andre verdenskrig. Kunne de så kan vel vi, var tanken.

Tobakksplantene står langt over meterhøye i åkeren på Byneset. Gjennom den lyse trøndersommeren har de blitt næret og klippet og trimmet av trioen. Anna (38), Eirik (37) og altså bonden og grunneier Håvard.

SELVLÆRT SNUSBONDE: Anna Widén Bjørk, gjør som mange svensker, hun snuser. Her i åkeren på Byneset. Foto: Frank Lervik / TV 2

– De er i slekt med tomatplanten og må behandles omtrent likedan, forklarer Anna Widén Bjørk. Tobakksplanten Virgina er den som har kastet mest av seg denne sommeren.

– Dess høyere opp på planten dess mer nikotin, forklarer svensken, som selv er en snuser. Og nå selvlært snusbonde.

– Av det som vokser i denne åkeren blir det rundt 7000 esker med snus, sier Eirik Volent. Snusen er pakket i esker og sendt avgårde til selger, som kun selger på nett.

EN ÆRLIG SMAK: Kornbonde Håvard Dretvik synes egenprodusert snus gir en mere ærlig smak. Foto: Frank Lervik /TV 2

Men de satser større til neste år.

– Ja, la oss si mellom fem- og tigangen større da, sier Eirik. Vel vitende om at det er mange snusere i Norge.

– Ikke sunt produkt

På alle tobakksprodukter som selges i Norge står det klart og tydelig en advarsel.

– Dere har ikke dårlig samvittighet for å fremme et produkt helsemyndighetene advarer mot da?

– Det er klart, det er ikke sunt å snuse, men vi vil ikke få flere til å snuse. Vi ønsker bare at de som allerede snuser skal få et valg, de kan velge et håndverks-produkt som skiller seg fra det industrielt framstilte, sier de.

I TØRKEROMMET: Håvard og Eirik har inspisert bladene som tørkes til neste års snusproduksjon. For de føler seg sikre på at den er i boks. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Vi kan vel kalle det et mikro-snuseri, sier Anna, omtrent som et mikrobryggeri. Dette blir et kortreist produkt, og giftfritt produksjonsmessig. Ingen kjemikalier underveis.

Innomhus har de mikset, rørt, smakt og snust seg fram til det produktet som nå blir salgsvare. En grøtaktig, kullsvart smørje.

– Dette blir fin snus, roser Anna, det er så artig at snusen dyrkes her på gården. Den svenske kjæresten til Håvard har brukt mange timer i åkeren.



Snus med en dæsj brennevin

Mens de høster inn og tørker bladene, på låven til Håvard, spinner tankene fritt om neste steg. Hobbyen har tatt litt av.

HÅNDVERK PÅ KJØKKENBORDET: Trioen i Trondheim har mikset seg fram til den blandinga de nå går god for når de kommer i salg på nett. Foto: Frank Lervik / TV 2

– La oss si at vi finner en samarbeidspartner som produserer lokalt brennevin, det kunne være interessant å tilsette litt av den slags i snusen, sier Håvard. Han flirer godt og avdekker ei svart snusrand over tennene.

Men de er seriøse, altså.

– Det er jo snakk om dråper, legger Anna til.

– Det er tross alt Trøndelag vi snakker om her da. Alle tre knegger godt. Og vet med seg selv at latterlige idéer godt kan komme til å bli virkelighet