Tomas Roberto fant sin biologiske mor i Brasil: – Ikke sånn jeg hadde sett for meg

I 1995 blir Tomas Roberto født i São Paulo i Brasil. Kort tid etter at den lille gutten har rundet ett år, blir han adoptert av en norsk familie bosatt i Skien.

24 år senere har han fortsatt vonde tanker omkring sin egen adopsjon. Hvorfor ble han gitt bort av sin biologiske mor?

– Likte de meg ikke utseendemessig? Var det noe galt, siden de ikke ville ha meg?, spør Thomas Roberto seg selv.

De mange spørsmålene har hopet seg opp gjennom årene.

Følelsen av å ikke være god nok har blitt med ham videre i livet. Når han ikke hører noe fra sin norske mor på fire dager, føler han seg forlatt og tenker at «det var det».

– Når folk avviser meg eller forhold tar slutt, så lurer jeg på om det er meg det er noe galt med. Det er så enkelt å bare knipse meg vekk (...) Jeg finner ikke min plass og jeg føler at jeg ikke passer inn. Jeg har en konstant uro, forteller han åpenhjertig i programmet.

Tomas Roberto og programleder Geir Fredriksen i São Paulo.

Sammen med TV 2s Sporløs dro Tomas Roberto i desember 2019 tilbake til hjemlandet Brasil i håp om å få alle svarene.

Får nye opplysninger

São Paulo er Brasils største by og rommer om lag 30 millioner mennesker, hvorav 20 prosent lever i fattigdom. Det er her de skal lete etter Tomas Robertos biologiske mor.

Så du episoden av Sporløs og er nysgjerrig på hvordan det går i dag? TV 2 intervjuet ham ni måneder etter hjemkomsten.

Under et møte på tinghuset får de vite at moren i perioder bodde på gaten og at hun slet med psykiske problemer. Det var bestemoren som leverte den lille gutten på barnehjemmet. Tomas Roberto var da bare én uke gammel.

I papirene fra tinghuset står det også en registrert adresse på familien. De oppsøker bygningen, som fortsatt er intakt, men i leiligheten bor det nå en ny familie.

Den eldre portåpneren i blokka drar derimot kjensel på bestemorens navn, og sier han kjente til familien. Dessverre flyttet de for over 20 år siden, og han vet ikke hvor de senere bosatte seg.

Vil avslutte søket

Dagen etter går turen til barnehjemmet hvor Tomas Roberto bodde i ett år. Han får møte kvinnen som passet på ham som liten, og senere samme dag får han gitt en stor og god klem til sosialarbeideren som overleverte ham til sin norske familie.

– Jeg føler jeg har nådd målet. At reisen er fullført. Jeg hadde aldri drømt om å få snakke med de på rettskontoret eller være på barnehjemmet. Treffe damen som tok meg imot da jeg var én uke gammel og som fulgte meg opp i et helt år her i Brasil, sier Tomas Roberto etter det betydningsfulle møtet.

– Det er mer enn nok for meg. Kommer vi ikke videre kan jeg leve godt med det.

Tomas Roberto frykter for hva som kan skje dersom han fortsetter letingen etter sin biologiske familie. Han er redd for avvisning og er usikker på om han ønsker å fortsette.

– Noe mer vondt i henhold til adopsjonen ønsker jeg ikke å ha. Det får jeg ikke nå, dersom jeg stopper. Jeg har hatt perioder hvor jeg har ønsket å forlate denne verdenen, fordi jeg ikke ante hvem jeg var. Jeg var fanget i en kropp jeg ikke visste hvor kom fra. Men nå vet jeg det, sier han åpenhjertig.

Overraskende beskjed

Dagen etter, idet han har bestemt seg for å reise hjem, blir alt snudd på hodet. Den lokale tolken forteller at han har funnet Tomas Robertos biologiske familie, og at han har snakket med søsteren.

25-åringen velger å gripe sjansen.

Fremme i den mindre byen Itapecerica Da Serra bor det om lag 150.000 mennesker. Én av dem er Tomas Robertos storesøster.

Hun forteller at hun husker godt den dagen Tomas Roberto ble kjørt vekk til barnehjemmet. Hun selv fire år gammel da hun vinket broren farvel.

– Det er ikke hver dag man får en søster. Det at hun husker meg og ikke har glemt meg, det betyr mye. Jeg trodde jeg var i glemmeboken til alle sammen her, jeg, sier han i episoden.

GJENFORENT: Tomas Roberto fant sin biologiske storfamilie i Brasil.

– Ubehagelig følelse

Søsteren fører ham til deres felles biologiske mor. Hun forteller at moren er alvorlig psykisk syk og at hun er diagnostisert med Alzheimers sykdom.

Til TV 2 sier Tomas Roberto nå, ni måneder etter hjemkomsten, at han ble sjokkert da han møtte sin biologiske mor. Da han selv så episoden for første gang, fikk han tilbake den samme ubehagelige følelsen.

– Hun var virkelig ikke sånn jeg hadde sett for meg. Jeg så for meg at hun var litt fattig og litt stakkarslig, men ikke sånn helt utenfor seg selv. Jeg fikk ikke følelsen av at det var min mor.

