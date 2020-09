King vrakes mot Nord-Irland

Se Nord-Irland-Norge på TV 2 og tv2sumo.no fra kl. 20.30.

Lars Lagerbäck tar grep etter den skuffende kampen mot Østerrike: Blant annet henvises stjernespiss Joshua King til innbytterbenken mot Nord-Irland i kveld.

Det betyr at landslagssjefen, ifølge TV 2s opplysninger, legger opp til en skikkelig kraftpakke på topp for Norge:

Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland får nemlig sjansen på topp når Norge skal jage tre svært viktige poeng i Belfast. Duoen har vært to av Europas heteste spisser de siste månedene, og har begge banket inn mål nærmest på bestilling.

– Basert på sist kamp, og antall mål Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland har scoret i det siste, så tenker jeg at dette er et naturlig valg. Joshua King har vært god for Lagerbäck han, men han var en av de svakere mot Østerrike. Og med tanke på hvor god Alexander Sørloth har vært, så synes jeg det er helt naturlig at han får sjansen nå, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg tenker at dette blir veldig spennende. Mange mener at disse to er for like, men jeg tenker at disse kan funke veldig bra sammen. Jeg tror Nord-Irland skal få slite mot disse gutta, melder Mathisen før kveldens landskamp.

Ble byttet ut mot Østerrike

Laguttaket betyr samtidig at Joshua King, som har vært Norges store stjerne de siste årene, henvises til benken for første gang siden 3-2-seieren mot Island i juni 2018. Den gang kom han inn og sørget for norsk seier.

I fredagens kamp mot Østerrike ble Joshua King byttet ut etter 64 minutter. Landslagssjef Lars Lagerbäck begrunnet det med at han ikke ville risikere noen skade på spissen, som ikke hadde spilt kamp siden Premier League-fotballen ble avsluttet i slutten av juli.

Selv la ikke Joshua King noe som helst i mellom etter det skuffende hjemmetapet mot Østerrike.

– Det var katastrofe. Jeg må fokusere på meg og laget, først og fremst meg. Det er for mange spillere som har vært på «ferie» og trent, og ikke spilt fotball på mange uker. Vi var veldig rustne, innrømmet King

Han ble deretter utfordret på om det var mulig å finne en plass til både seg selv, Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland på det norske landslaget samtidig.

– Ja, når alle er i form er det noe helt annet. Når alle er i sesong og har en pre-season i beina føler man seg friskere, og man er mer «på». Det er flere her, meg, Haitam, Markus Henriksen og et par til som ikke har spilt fotball på flere uker. Jeg har ikke spilt fotball siden Everton-kampen, som var siste kampen i ligaen. Om man får plass til alle… jeg vet ikke, vi har tre gode spisser når alle er i god form, selvfølgelig. Men jeg tror ikke Lars Lagerbäck setter opp et 4-3-3, det tror jeg ikke, sier King.

