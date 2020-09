Professor kjærlighetssvindlet for 13 millioner kroner

Anne Berit Guttormsen (62) er en av Norges fremste anestesileger, professor i medisin, og en svært populær foreleser for studentene på Universitet i Bergen.

Hun har vunnet nasjonale priser for fremragende undervisning, og er med andre ord en svært oppegående og ressurssterk kvinne.

Likevel ble hun lurt i en av de største kjærlighetssvindelsakene vi kjenner til i Norge de siste åra.

Etter å ha båret på hemmeligheten i to år, har hun bestemt seg for å fortelle sin historie. Pengene har hun gitt opp å få tilbake, men nå vil hun advare andre mot å havne i samme situasjon.

LEGE: Anne Berit Guttormsen er professor og en av Norges fremste anestesileger. Foto: Magne Sandnes

Kjærlighet på nett

Sommeren 2017 følte Anne Berit seg ensom. Hun var i en sårbar livsfase etter et samlivsbrudd, og hadde akkurat flyttet for seg selv etter 30 år som samboer.

Hun var på søken etter noe annet.

Da dukket drømmemannen opp på en datingside: det var en kjekk, gresk arkitekt som sa han bodde på Askøy utenfor Bergen.

INTENS KONTAKT: Kontakten med den greske mannen ble raskt intens. Foto: Lars H. Doksæter

– Jeg ble smigret over at en kjekk mann ville ha kontakt med meg. Jeg synes han var pen, og det var litt spennende med en utenlandsk mann, forteller hun.

Mannen kalte seg Andreas Christos. Han ba henne raskt slette profilen sin på datingsiden og legge han til som venn på Facebook.

Bildene av mannen i denne saken er stjålet fra en uskyldig mann sin Facebook-side. Disse bildene er blitt brukt i flere lignende svindelssaker. Den uskyldige mannen som er avbildet, er blitt kontaktet av Åsted Norge, men har ikke svart.

USKYLDIG: Mannen Anne Berit forelsket seg i viste seg å være en uskyldig amerikaner. Bildene var stjålet fra Facebook. Foto: Skjermdump

Det var starten på et helt år med mye dialog.

– Det var veldig intenst i starten med mange meldinger hver dag. Jeg følte jeg ble sett av en pen mann, og var smigret av alle meldingene han sendte meg.

«You are beautiful».

«I miss you so much baby».

«I want to be with you so bad».

«I love you with all my heart».

IDENTITETSTYVERI: Mannen på bildene har blitt frastjålet sin identitet, og har ingenting med svindelen å gjøre. Foto: Skjermdump

– Etter hvert snakket vi sammen på Messenger, og jeg synes han hadde en fin stemme.

Hun fikk også tilsendt lenker til hjemmesidene til firmaet hans, «Sky Architecure», der det lå bilder av den samme mannen, og beskrivelser av prosjekter de jobbet med.

TROVERDIG: Nettsidene til firmaet virket troverdige. Bildene av mannen er stjålet, og mannen som er avbildet har ingenting med svindelen å gjøre. Foto: Privat

I begynnelsen ble Anne Berit overøst med komplimenter og kjærlighetserklæringer, og etter hvert falt hun for «Andreas Christos», uten å ha møtt han.

For når det ble snakk om å møtes, kom det alltid noe i veien.

Så måtte han plutselig reise til Kypros.

Kypriotisk supermarked

Firmaet hans hadde fått et oppdrag med å bygge et supermarked i Larnaca og han måtte være der. Men den intense dialogen fortsatte, og etter en måneds tid kom de første spørsmålene om penger.

FORESPØRSEL: Den greske mannen ber Anne Berit om penger. Foto: Lars H. Doksæter

Først trengte han en telefon, så litt mindre pengesummer og etter hvert ba han om stadig større summer.

Det var en arbeidsulykke på anleggsplassen på Kypros, problemer med forsikringer, bøter fra myndighetene og problemer med investorer.

Anne Berit fikk tilsendt en mengde ulike dokumenter som så troverdige ut, men alt var forfalsket.

Samtidig endret meldingene karakter. Når Anne Berit stilte spørsmål ved pengeoverføringene blir hun beskyldt for løgn.

«You dont trust me».

«You are lying».

«You are just so mean».

Hun blir advart av banken sin, men da bytter hun bank. Hun tar opp forbrukslån, tømmer sparekontoer og jobber overtid.

Til slutt har hun overført nesten 13 millioner kroner.

– Det er jo helt vanvittig. Hodeløst og tankeløst. Jeg har egentlig ingen forklaring på det som skjedde. Når jeg ser tilbake på det nå, så skjønner jeg jo at jeg burde stoppa. Men det skjer noe oppi hodet når man blir manipulert på den måten.

I tillegg får hun lovnader om at hun skal få pengene sine tilbake.

Tilbakebetalingen

En bank ved navn «Go Bank» blir plutselig koblet inn. En manager i banken tar kontakt med henne, og hun får tilsendt dokumenter og beviser på at «Andreas Christos» har 40 millioner kroner stående på konto.

Anne Berit får til og med digital innlogging til banken der hun kan se kontoen.

Det er bare ett problem.

For at hun skal få tilgang til pengene må kontoen åpnes – og da må hun først betale mer penger.

BREV: En bank med adresse i London tar kontakt med Anne Berit. For at hun skal få tilbake pengene, må hun betale. Foto: Skjermdump

– Det at den kontoen var sperra var ikke logisk, og nå lyste alle varsellampene kontinuerlig. Men på et eller annet vis så tok jeg det ikke inn over meg. «Kanskje det er mulig at jeg får tilbake pengene mine», tenkte jeg. Og han som sa han var manager i banken var hyggelig og hjelpsom. I tillegg framstod det seriøst og profesjonelt. Det viser jo hvor profesjonelt de opererer, jeg var manipulert inn i en fiktiv verden der jeg ble kalt løgner – og jeg fikk dårlig samvittighet – det er helt vanvittig.

Mannen Anne Berit trodde hun var forelsket i, viste seg å etter hvert å være en konstruert skikkelse.

Profesjonelle svindlere, trolig fra Nigeria, hadde stjålet bilder av en uskyldig amerikansk mann fra Facebook, og manipulert den norske professoren nærmest daglig i et helt år.

Anne Berit har bestemt seg for å fortelle sin historie for å legge den bak seg en gang for alle.

– Det verste er ikke pengene. Det verste er det emosjonelle slaget i ansiktet. Det å bli ført bak lyset. I tillegg er det skammen. Jeg turte jo ikke fortelle det til noen fordi det var så flaut, og jeg var redd for å bli sett på som dum og naiv. Jeg skjønner jo selvfølgelig at andre kan tenke det. Men jeg har tenkt meg om og funnet ut at jeg kanskje kan gjøre en forskjell for andre som er i samme situasjon. Kanskje jeg kan bidra til å hindre at andre havner i det samme uføret. For det har vært … jævlig.

I Åsted Norge de neste ukene får du vite mer om hvordan Anne Berit avslørte svindelen, og du kan følge jakten på hvor pengene til Anne Berit faktisk har tatt veien. Over fem millioner kroner gikk til en annen norsk kvinne bosatt på Østlandet.