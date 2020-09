Visjon Norge anmelder Dagen-journalist

TV 2 skrev i går at avisen Dagen har anmeldt en Visjon Norge-vakt som har truet en av deres journalister. Nå blir Dagen-journalisten anmeldt av Visjon Norge for brudd på smittevernloven.

Det var under et arrangement i regi av Visjon Norge i sommer at en journalist fra den kristne avisen Dagen ble truet av en Visjon Norge-vakt. I ettertid har avisen valgt å gå til anmeldelse av situasjonen.

Sjef i Visjon Norge, Jan Hanvold, sier til TV 2 i dag at de har valgt å anmelde Dagen-journalisten for brudd på smittevernreglene. Det var Vårt Land som først omtalte anmeldelsen fra Visjon Norge.

– Journalisten fra Dagen brøt alt av smittevernregler. Han prøvde å trenge seg inn i et telt, men fikk beskjed fra våre vakter om at det ikke var lov. Dette valgte han å ignorere, så vi ringte politiet, sier Hanvold til TV 2 i dag.

– Nektet å registrere seg

I følge Hanvold prøvde Dagen-journalisten i ettertid å gå inn i et nytt telt, men ble stoppet av vakter denne gangen også. Journalisten skal ha fått beskjed fra Visjon Norges personal på stedet å måtte registrere seg på deres kontor og svare på spørsmål i forbindelse med smittevernet. Visjon Norge mener Dagen-journalisten nektet å innrette seg etter disse reglene.

– Vi ser på det som svært alvorlig når han nekter å innrette seg etter smittevernreglene. Dette er regler vi er pålagt av staten, sier Hanvold.

– Etter at han ikke fikk slippe inn i teltene grunnet smittevernet, så begynte Dagen-journalisten å fotografere tilfeldige mennesker som ikke hadde noe med vårt arrangement å gjøre.

Mener det bare er tull

Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, sier til TV 2 at han oppfatter dette som tull av Visjon Norge.

- BARE TULL: Vebjørn Selbekk mener dette bare er tull fra Visjon Norges side. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Det er bare tull. Vår journalist fulgte helt vanlig presseskikk og skrev seg også opp i forkant av arrangementet. Dette skulle brukes i tilfelle nødvendig smittesporing, sier Selbekk.

– Jeg klarer ikke helt å forstå hvilken straffebestemmelsen dette skulle falle under. Det blir altfor useriøst.

– Gedigen avsporing

Selbekk mener det hele er et forsøk fra Visjon Norge for å flytte fokuset bort fra anmeldelsen av Visjon Norge-vakten.

– Det er en gedigen avsporing fra Visjon Norge. I samtaler med oss i sommer innrømmet Visjon Norge forholdet. Nå prøver de å flytte fokus bort fra det, mener Selbekk.