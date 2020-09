Politiet beslagla toalett-deler og baderomsdør

Den første måneden etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant, tok politiet beslag i en rekke gjenstander på ekteparets baderom.

Politiet har underveis i etterforskningen hatt en teori om at Anne-Elisabeth Hagen ble angrepet av en eller flere gjerningspersoner mens hun var på badet som ligger like ved entreen i eneboligen.

Der er det funnet biologiske spor, samt flere klesplagg og et håndkle tilhørende 68-åringen.

Ifølge drapssiktede Tom Hagens (70) forklaring fant han også et trusselbrev da han kom hjem om ettermiddagen den 31. oktober for snart to år siden.

Gikk inn samme dag

I brevet stod det at kona hans var kidnappet, og at han må betale ni millioner euro i kryptovalutaen monero for å få henne tilbake.

I tillegg ble milliardæren advart mot å kontakte politiet og pressen. Hvis han gjorde det, ville gjerningspersonene drepe kona hans, stod det.

Tom Hagen trosset trusselen og varslet politiet, som forsøkte å etterforske forsvinningen i det skjulte.

TV 2 er kjent med at politiet likevel valgte å ta seg inn i huset allerede samme kveld som Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Da tok de med seg flere gjenstander, blant annet en telefon. De gjorde også noen helt enkle kriminaltekniske undersøkelser.

Dagen etter forsvinningen var ikke politiet inne, men den 2. november gikk de inn igjen og gjorde nye beslag og undersøkelser. Blant annet fant de fottøyavtrykk flere steder i huset.

I tillegg samlet de inn prøver av biologisk materiale som ble funnet i huset. I arbeidet har det blitt brukt kjemikalier som kan påvise selv mindre mengder blod på en overflate.

Tok med seg dør

TV 2 er kjent med at badet ved entreen var gjenstand for svært grundige kriminaltekniske undersøkelser i den tidlige fasen av etterforskningen.

Ifølge TV 2s opplysninger tok politiet blant annet beslag den hvite døra som skiller entreen og badet, samt en toalettring og et toalettlokk. De tok også med håndsåpa som sto på vasken, og en toalettbørste.

I de påfølgende ukene var politiet inne i huset flere ganger. Da ble også Kripos for alvor koblet inn i det kriminaltekniske arbeidet på åstedet. Politiet tok også for seg større deler av boligen etter hvert som det kriminaltekniske arbeidet skred fremover.

Tom Hagen har i avhør vært frustrert over at politiet ikke kom i gang med kriminaltekniske undersøkelser på et tidligere tidspunkt.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt skriver i en e-post til TV 2 at politiet ikke ønsker å kommentere spekulasjoner om hvilke beslag som er gjort eller ikke gjort.

– Det vil kunne være skadelig for en etterforsking om for mange detaljer fra en sak blir offentlig kjent. For eksempel vil det være uheldig om informasjon som skal legges frem i avhør allerede er offentlig kjent, sier Hemiø til TV 2.

Har til 21. september

Halvannet år etter at disse undersøkelsene ble gjort, pågrep politiet milliardæren og siktet ham for drap eller medvirkning til drap på kona. De mener at saken bærer preg av en «tydelig planlagt villedning».

Lagmannsretten mente imidlertid ikke at bevisene holdt, og dermed ble milliardæren løslatt etter bare elleve dager i varetekt. Hagen har fortsatt status som siktet i saken. Han nekter straffskyld.

Snart to år etter forsvinningen er eneboligen på Fjellhamar fortsatt gjenstand for politiets undersøkelser. Senest i forrige uke troppet flere politibetjenter opp med kamera for å gjøre undersøkelser i huset.

Politiet har hatt kontroll på huset siden pågripelsen av Tom Hagen i slutten av april, og de har beslag i boligen frem til 21. september.

Kripos har tidligere betegnet Sloraveien 4 som Norges mest undersøkte åsted.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger om politiets beslag.