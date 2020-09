Danmark innfører nye tiltak: – Det går i feil retning

83 av 98 kommuner i Danmark har opplevd nye smittetilfeller de siste ukene. Nå er det innført en rekke nye tiltak for å hindre ny smittespredning.

Bare på det siste døgnet har det blitt registrert 230 nye tilfeller i Danmark. Samtidig har antall innlagte på sykehus hatt en kraftig økning fra 11 til 29 personer.

Anette Holm, overlege ved klinisk mikrobiologisk avdeling på Odense universitetssykehus, slår nå alarm om situasjonen.

– For øyeblikket går tallene i gal retning. Vi er meget bekymret over at smittetallene stiger og flere innlagte personer i Danmark, sier hun til danske TV 2.

På en pressekonferanse mandag delte helse- og eldreminister Magnus Heunicke bekymringen til overlegen.

– Vi er nå i den mest bekymringsfulle perioden siden i vår, sa ministeren på pressekonferansen.

Krever handling

Overlegen fra Odense mener nå at myndighetene i Danmark må ta mer aktive grep for å dempe smittespredningen

– Vi venter i spenning på hva myndighetene sier. Det er de som har det overordnede blikket over hvem og hvordan personene har blitt smittet. Samtidig er det de som kan komme med krav og rådgivning om hvordan vi kan stoppe smitten i Danmark, sier Holm.

Det ser ut til at overlegen blir hørt. Mandag presenterte myndighetene flere tiltak som skal hindre ytterligere spredning.

Nye tiltak

– Vi innfører en rekke tiltak i København og kommunene rundt. I tillegg vil det komme flere tiltak i kommunen Odense, sa helse-og eldreministeren på pressekonferansen.

I tiltakene blir det bestemt at ikke flere enn 50 personer kan samles i kommunene, opplyste ministeren.

På barer og kafeer vil det ikke lenger være lov til å holde åpent lenger enn til klokken 00.00.