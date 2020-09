Derfor blir «Moi» nøkkelen mot Nord-Irland: – Heldigvis er han med

Fra kl. 20.30: Se Nord-Irland-Norge på TV 2 eller Sumo.

Fredag måtte Norge klare seg uten Mohamed «Moi» Elyounoussi (26) mot Østerrike ettersom han sonet en karantene han pådro seg for hele to år siden.

Karantenen pådro han seg mot Kypros i november 2018. Mandag kan han være tilbake i startelleveren etter at landslaget har måtte tåle mye kritikk for hvor lite sjanser de skapte mot Østerrike.

– Jeg håper det er gamle «Moi» som er tilbake. Jeg skal være offensiv og skape sjanser for dem rundt meg, sier 26-åringen til TV 2.

At gamle «Moi» er tilbake håper også TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Stefan Johansen og Morten Thorsby spilte kantspillere mot Østerrike, de var neste usynlige begge to. Mandag er heldigvis Elyonoussi med, sier Mathisen og legger til:

– «Moi» vil få en nøkkelrolle i kveld. Dette norske laget har så lite kreativitet, og Elyounoussi er en av dem som kan klare å skape noe på et godt organisert Nord-Irland. Det blir veldig spennende å følge ham i kveld.

– En av de svakeste kampene jeg har sett av Norge

Jesper Mathisen var rystet etter Østerrike-kampen og var usikker på om han hadde sett en dårligere Norge-utgave under Lars Lagerbäck.

– De er nødt til å treffe på pasningene offensivt. Det var utrolig mye feilpasninger mot Østerrike, det er faktisk en av de svakeste kampene jeg har sett av Norge med Lagerbäck som sjef. Østerrike er et solid lag, men de var svekket. Jeg hadde forventet at Norge skulle klare å skape mer på Ullevaal, sier TV 2s ekspert.

Det er kun en måned igjen til skjebnekampen mot Serbia, og Mathisen mener det haster å få orden i flere deler av banen.

– Jeg er sikker på at spissene og angrepspillerne våre er gode nok til å slå Serbia på Ullevaal. Men hva med forsvaret? Hva med kollektivet? Lars Lagerbäck har vært kjent for å bygge dette opp, og vi så i starten av Norge-perioden hans at dette ble bedre for hver kamp. Østerrike-tapet var et stort steg i feil retning, sier Mathisen.

Må klare seg uten nøkkelspillere

Norge må klare seg uten Martin Ødegaard som meldte forfall før Nations League-kampene. Landslaget må også klare seg uten Sander Berge som mandag formiddag forlot Nord-Irland etter skaden han pådro seg mot Østerrike.

Mathisen tror det setter en stopper for Lars Lagerbäcks planer inn mot Serbia-kampen.

– Det betyr at Lars Lagerbäck ikke får drillet den midtbaneduoen han helst vil spille med mot Serbia. Sander Berge er bankers på Norges sentrale midtbanen. Spørsmålet blir derfor: hvem skal spille med Berge mot Serbia om en måned?

Mathisen tror Lagerbäcks plan er å bruke Sander Berge og Markus Henriksen i den avgjørende kampen mot Serbia. Den duoen får han ikke sett sammen mandag kveld.

– Markus Henriksen er den som har blitt brukt mest, men han har ikke spilt fotball på lang tid. Han presterer godt når han får sjansen. Mathias Normann fikk muligheten, men imponerte ikke. Patrick Berg berg har imponert i Eliteserien, men jeg tviler på at han får muligheten. Jeg tror Henriksen blir Sander Berges makker mot Serbia, derfor er det dumt at ikke de får spilt sammen i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.