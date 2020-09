Wenches høstsuppe

Suppen kan tilsettes stekt bacon i biter eller stekte strimler av rotgrønnsaker eller sopp og finsnittet gressløk. Se også oppskrift på Wenches grove brytebrød.

Dette trenger du:

Ca. 500 g skrellet sellerirot og ca. 300 g skrellede poteter i biter, persillerot kan også tilsettes

3 sjalottløk

Ca. 7 dl grønnsakkraft (grønnsaksbuljong)

2-3 dl melk eller matfløte

Salt og pepper

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 200 grader. Rens og del grønnsakene i biter. Legg over i et ildfast fat, ringle over litt rapsolje. Stek grønnsakene til de er møre og lett gylne (ikke brunstekt). Ha grønnsakene over i en kasserolle, tilsett kraft til det dekker grønnsakene. Koke opp og kjør sammen med en stavmikser til en glatt suppe/puré. Spe med kraft og melk/fløte til passende konsistens. Smak til med salt og pepper.

Grove brytebrød med gulrot i langpanne:

Til matpakken, som tilbehør til suppe eller salat, eller som tilbehør til ostefatet. Ønsker du å langtidsheve deigen, dvs 8-10 timer, bruk kald væske og ½ pk gjær. Egner seg godt til frysing.

Dette trenger du:

1 l lettmelk/skummet melk, vann eller melk som tåles

1 pk gjær (tørr gjær eller fersk gjær)

Ca. 6 dl finrevet gulrot

1 dl nøytral olje

2 dl hvetekli

2 dl solsikkekjerner

1 dl havregryn

1 dl knuste (eller hele) linfrø

500 g grov sammalt hvete

200 g grov sammalt rug

Ca. 700 g hvetemel

2 ts salt

Eventuelt 1 ss sukker eller honning

1 ½ ts kardemomme

Slik gjør du:

Dette er en stor deig, bruk gjerne kjøkkenmaskin når du skal elte deigen. Kaldhev, bruk kald væske. Varm melk/vann til fingervarmt og ha i arbeidsbollen. Tilsett resten av ingrediensene, men kun ca. 600 g fint hvetemel. Elt sammen og tilsett hvetemel til du får en glatt, litt klissete deig. Dekk bakebollen med et klede og sett til heving 45-50 minutter når væsken som brukes er varm, eller 8-10 (eller mer) hvis du bruker kald væske.

Hell den ferdig hevede deigen over i en bakepapirkledd langpanne. Bruk en bakeskrape og del opp i firkantede «rundstykker». Dekk med et klede og la etterheve i ca. 40 minutter, til dobbel størrelse. Gjenta oppdelingen. Pensle de ferdig hevede rundstykkene med litt vann og dryss eventuelt med solsikkekjerner. Stek i varm stekeovn 220 grader, midterste rille i 15-20 minutter. Steketid er avhengig av tykkelsen på rundstykkene, og vil variere noe fra ovn til ovn. Avkjøl på rist.

Avkjøles helt, før de legges i pose eller boks til frysing.