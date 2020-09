Matvogn gikk i luften

To personer fikk tilsyn av helsepersonell etter at en matvogn i Eidsfjord eksploderte mandag formiddag.

– Vi mistenker at det er en propantank som har fått en lekkasje med påfølgende eksplosjon. Vognen skal ikke ha vært betjent på dette tidspunktet, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland til NTB.

To personer som var i nærheten, blir tilsett av helsepersonell, men det er ikke kommet meldinger om alvorlig skade.

Politiet forsøker å få tak i eieren, men det er ingen indikasjoner på at noen var til stede i vognen da eksplosjonen skjedde, opplyser Drotningsvik.

– Opplyst at det ikke skal være fare for at mer skal kunne gå av eller oppstå annen fare i tilknytning til dette, skriver politiet på Twitter.

(©NTB)