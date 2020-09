England-debutanter i trøbbel etter damebesøk på hotellrommet

Se Danmark-England tirsdag kl. 20.30 på TV 2 Sport 1 og tv2sumo.no.

England-talentene Mason Greenwood (Manchester United) og Phil Foden (Manchester City) har havnet i trøbbel, etter at den islandske avisen DV publiserte en video som viser at duoen angivelig har hatt besøk på hotellrommet sitt.

Det er et brudd på de strenge karantenereglene spillerne må forholde seg til på grunn av Covid-19-pandemien. England-spillerne skal ikke ha kontakt med noen andre enn sine lagkamerater og støtteapparatet.

Både Greenwood og Foden fikk sin England-debut i 1-0-seieren mot Island lørdag, og det var etter kampen de skal ha fått besøk på rommet sitt.

Nå sender manager Gareth Southgate spillerne hjem etter å ha utsatt hele landslaget for smitterisiko.

– Dessverre ble jeg gjort oppmerksom på at to av guttene har brutt retningslinjene knyttet til Covid-19 og vår trygge boble. Så jeg bestemte veldig fort at de ikke kunne ha noen kontakt med resten av laget, og at de ikke ville kunne trene. Gitt prosedyrene vi følger må de nå reise tilbake til England alene, sier Southgate på en pressekonferanse mandag.

Han legger til at han ikke kjenner alle detaljene, og at han derfor ikke vil uttale ytterligere seg utover at noen har brutt retninglinjene.

– Det er en veldig alvorlig situasjon og vi har håndtert det deretter, sier Southgate.

– De har vært veldig naive. Jeg anerkjenner at de er unge, men hele verden må forholde seg til pandemien, og det er et ansvar uansett alder å gjøre sin del. Vi undervurderer ikke hvor viktig det er at vi holder våre boble på den måten vi har gjort. Jeg er selv far til to unge voksne, og jeg vet at de kan gjøre feil. Vi unnskylder ikke dette og her må vi vurdere alle detaljer.

Det som er på det rene er at de to ikke vil være involvert i det TV 2 Sport 1-sendte Nations League-møtet tirsdag kl. 20.30.

– Jeg kjenner ikke disse guttene spesielt godt akkurat nå, så jeg kan ikke gå veldig dypt inn i dette. Jeg må prøve å snakke med dem på en passende måte. De har sagt unnskyld, men alt skjedde så raskt, og vi må få fakta på bordet.

Det korte videoklippet som er publisert er i utgangspunktet av det uskyldige slaget, England-duoen sitter der i sine treningsklær, men med de strenge smitteverntiltakene som er iverksatt vil det neppe bli sett på med blide øyne.

Det engelske landslaget har blitt værende på Island etter lørdagens kamp, og hadde mandag sin siste trening i landet.

Senere mandag setter det engelske landslaget seg på flyet, ettersom de skal møte Danmark i Parken tirsdag. Med på den flyturen blir ikke Foden og Greenwood.

0gså spillernes klubber er raskt ute med å fordømme spillernes handlinger.

I en uttalelse skriver Manchester United at de samarbeider med det engelske fotballforbundet, og at de er skuffet over Mason Greenwoods handlinger og hele situasjonen.

Manchester City er enda mer fordømmende:

– Det er på det rene at det Phil gjorde er totalt upassende. Hans oppførsel går ikke bare direkte i mot de strenge retningslinjnene knyttet til Covid-19, men er også langt under standarden som ventes av en Manchester City-spiller og en engelsk landslagsspiller, skriver klubben på sine nettsider.