Nå trener Ødegaard for fullt – dette tror ekspertene blir hans rolle i Real Madrid

Martin Ødegaard tok ingen sjanser og meldte forfall til landslagets to Nations League-kamper mot Østerrike og Nord-Irland.

Fra Spania kommer det likevel oppløftende rapporter nå. Mandag opplyste Real Madrid til TV 2 at nordmannen allerede da hadde trent for fullt med laget de to siste øktene.

– Han trener med resten av laget og blir stadig bedre ut. Han ser OK ut, opplyser Real Madrids presseavdeling.

Ødegaard har det siste året slitt med et vondt kne, og meldte forfall til landskampene slik at han kunne få en langt mer kontrollert oppkjøring til sesongåpningen med Real Madrid.

Enn så lenge ser det altså ut som om at Ødegaards opptreningsplan fungerer godt.

Tror han går rett inn i troppen

Spørsmålet nå er i hvilken forfatning Ødegaard vil være når Real Madrid serieåpner om elleve dager, og ikke minst i hvilken grad han vil være i stand til å bidra når Real Sociedad er motstander i San Sebastian.

– Spørsmålet er om han er på et fysisk klar for å bidra. Hvis han er det, er jeg veldig trygg på at han vil spille en viktig rolle for Real Madrid den kommende sesongen, sier TV 2s ekspert på spansk fotball, Guillem Balague.

TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller, som selv var aktiv fotballspiller, slet selv med et såkalt Jumpers knee da han var aktiv.

– Det er nok en litt lik skade som Martin har slitt med. Det litt spesielle med den skaden er at det ikke er umulig å spille med den, men det er litt vondt hele tida. Det har nok hemmet Martin litt. Men hvis han er tilbake i full trening nå, så tipper jeg de har kontroll på det. Da tenker jeg at Martin skal være klar til å bidra allerede mot Real Sociedad, sier Stamsø Møller.

– Ødegaard blir en viktig brikke

Stamsø Møller og Balague er i alle fall overbevist om at Martin Ødegaard er tiltenkt en viktig rolle i Real Madrid.

– Zinedine Zidane gir sjanser til alle. Noen tider vil det være Valverde som spiller, andre ganger Ødegaard. Modric og Casemiro er nok fortsatt litt foran og vil kanskje spille de første kampene, men Ødegaard kommer til å bli involvert mye. Han kommer definitivt til å bli en del av kamptroppen, spår Balague.

Både han og Stamsø Møller er klar over at vi går nok en spesiell sesong i møte med mye kamper på kort tid.

– Jeg føler meg trygg på at Martin er hentet tilbake til Real Madrid for at han skal satses på. Han kommer til å bli en viktig brikke for Real Madrid allerede nå, sier Simen Stamsø Møller.