Derfor nekter Facebook å oppfylle Alains (57) siste ønske

Lørdag annonserte franske Alain Cocq (57) at han har spist sitt siste måltid og sluttet å ta medisiner.

Cocq er døende av såkalt iskemisk hjertesykdom, som gjør at arteriene hans klistrer seg sammen. Med andre ord dør han sakte, og kommer trolig til å dø med enorme smerter.

Han har ifølge BBC ett siste ønske etter å ha vært alvorlig syk i 34 år:

Å få livestreame sin egen død på Facebook.

Vil legge press på myndighetene

Dette ønsker Cocq å gjøre i et forsøk å tiltrekke seg oppmerksomhet for å overtale franske myndigheter til å heve forbudet mot aktiv dødshjelp.

Dette har Facebook tidligere sagt nei til.

Frankrikes naboland Sveits, Nederland og Belgia tillater i enkelte tilfeller aktiv dødshjelp, mens Frankrike ikke gjør det.

Ifølge Reuters skyldes dette delvis press fra den katolske kirken.

ENORM STØTTE: Alain Cocqs trygling om aktiv dødshjelp har gitt ham 26.000 følgere på Facebook. Foto: Philippe Desmazes/AFP

26.000 følgere

Fredag startet Cocq livestreamen, og trosset dermed Facebook.

– Jeg har spist mitt siste måltid, og jeg skålte for siste gang for helsen deres. Veien til friheten begynner, og tro meg: Jeg er lykkelig, sa han.

Kort tid etter ble sendingen brutt av Facebook, og Cocq fikk beskjed om at han nå er blokkert og ikke lenger har mulighet til å sende mer på direkten.

Lørdag la 57-åringen ut en melding til sine 26.000 følgere, hvor han varsler at han skal finne en annen måte å livestreame seg selv når han sovner inn.

I meldingen langer han ut mot Facebook, og oppfordrer alle europeere til å kontakte myndighetene for å protestere mot nettsamfunnets regler.

«Ikke nøl med å la Facebook få vite hvordan de diskriminerer og hindrer ytringsfrihet, en rettighet som er ugjennomtrengelig for alle franske og europeiske borgere,» skriver han.

DØR SAKTE: Alain Cocq lider av den uhelbredelige sykdommen iskemisk hjertesykdom, og har kort tid igjen å leve. Bildet ble tatt 12. august, før han valgte å slutte å spise og drikke. Foto: Philippe Desmazes/AP

Støtte og respekt fra president Macron

Cocq skrev i juni et brev til president Emmanuel Macron (42) og ba om å få tilgang til et medikament som gjør at han kan sovne stille inn.

Macron svarte at Cocq har hans støtte og respekt, men at han ikke kan tillate noen å ta sitt eget liv eller få hjelp til å gjøre det.

«Fordi jeg ikke står over loven, kan jeg ikke etterkomme forespørselen din,» skrev han, og forklarte at Cocqs ønske om assistert hjelp til å dø ikke er tillatt i Frankrike.

TAR FARVEL: Alain Cocq vet at han har kort tid igjen å leve, og han forsøker nå å finne nye måter å livestreame sin egen død på. Foto: Philippe Desmazes/AFP

Det var da Alain Cocq annonserte at han kom til å livestreame seg selv når han dør, men dette tillater ikke Facebook.

Blokkert av Facebook

– Vi respekterer Alains beslutning om å skaffe oppmerksomhet rundt denne viktige saken, men vi hindrer direktesendinger fra hans konto på grunnlag av råd fra eksperter om at fremvisning av selvmord kan utløse og fremme mer selvskading, sier en talsperson for Facebook i en uttalelse til Reuters.