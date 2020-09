– Skal kunne vinne med bind for øynene

Mandag kveld byr på andre runde av Telialigaen Counter-Strike, og vi får endelig et gjensyn med fjorårets seierherrer i kveldens hovedkamp.

Det skal ikke legges skjul på at Apeks er storfavoritter i forkant av kampen, men nykommerne, Domino er overbevist om at de skal kunne vise seg fra sin sterkere side.

Forrige ukes åpningskamp gikk ikke helt som planlagt for Norges mest prestisjefylte lag, men det vil ikke hindre dem fra å stikke avgårde med tre poeng, mener snikskytter Ole «Marcelious» Langan.

Slik spilles andre runde av Telialigaen: Kl. 19.00:

Nordavind DNB - Fact Revolution

Oilers Esport - Bifrost

Stabæk Momentum - Celestial Gaming

777 Esports - Foxed Gaming Power Kl. 20.30: TV-kampen

Apeks - Domino esports

– Det som gikk galt mot Momentum i forrige uke var at vi hadde en slags «off-dag». Vi slet med å få hodet skikkelig inn i spillet, og dermed surret vi det bort på siste kart.

Til tross for en litt tøffere start på sesongen enn ønsket, er ikke Langan i tvil om at Apeks skal stikke av med trofeet nok en gang.

– Nå som «dennis» har kommet inn i laget har vi bare blitt enda sterkere enn tidligere, og det at vi også deltar i mange flere internasjonale turneringer enn tidligere lar oss øve oss mot sterkere motstand. Derfor blir det nok Apeks-seier i høst også, selv om vi har hatt litt blandede resultater internasjonalt de siste ukene, fortsetter Langan.

På spørsmål om forventninger til kveldens hovedkamp er Langan skråsikker på hvem som kommer til å trekke det lengste strået.

Ole «Marcelious» Langan forventer en enkel seier Foto: Sindre Stien, Good Game

– Forventingene til å møte Domino er selvfølgelig en seier. Vi forbereder oss kun på å spille vårt eget spill, og siden vi har en bedre struktur enn alle andre så trengs det ikke noen endringer for å slå dem. Vi skal kunne spille med bind for øynene og fortsatt vinne med god margin.

– Vi har definitivt funnet noen svakheter hos Apeks

Herman «sherman» Rustad og resten av Domino går inn i ukens hovedkamp med et bittert tap i åpningsrunden ferskt i minne, og legger ikke skjul på at laget ikke presterte som ønsket.

Herman «sherman» Rustad ønsker å sparke hardt fra seg mot Apeks Foto: Adrian Bredesen/TV 2 E-sport

– I åpningsrunden var det en kombinasjon av at Nordavind stilte mye sterkere enn forventet, og mangel av rutine på våre spillere. Vi spilte ikke for å vinne, men for å ikke tape. Vi har lagt om deler av treningsopplegget vårt for å forbedre dette, men det er ikke noe som nødvendigvis kommer til å gi umiddelbar effekt.

Til tross for skuffelse over forrige ukes resultat er ikke Rustad i tvil om at de kan gi Apeks grei motstand.

– Vi hadde en usedvanlig dårlig kamp mot Nordavind forrige uke, så selv om Apeks er et bedre lag på papiret så forventer vi å vise en bedre versjon av oss. Samtidig har vi også definitivt funnet noen svakheter på Apeks som vi kan jobbe ut i fra, men om vi får straffet dem for det gjenstår å se.

– Apeks skal nok rulle i land en sikker seier mot Domino

TV 2-kommentatorene Leon Andor «Landor» Karlsen og Morten «Zeves» Vollan har fått roet seg ned etter forrige ukes nervepirrende hovedkamp, og har rettet tydelige forventninger mot favorittene.

– Apeks burde kunne skaffe seg enn enkel 2-0-seier her, til tross for at de ikke har spilt på sitt beste i det siste. Nyopprykkede Domino blir nødt til å spille på sitt absolutt beste, samtidig som Apeks må skli på rimelig mange bananskall om dette ikke skal bli en soleklar tre-poenger.

Karlsen blir overrasket om Domino får poeng. Foto: Eivind Von Døhlen/Good Game

Karlsen legger ikke skjul på at Apeks-lagoppstillingen byr på fem sterke individer, men drar frem én spesiell i spørsmål om forventninger rundt enkeltspillere.

– Jeg har troa på at «Truth» skal trekke det lengste strået dette gamet, men så spørs det om de i det hele tatt får spilt nok runder til at han rekker å få skikkelig høye tall på statistikken.

Vollan er enig i Karlsens spådom om, og legger ikke skjul på hvem sesongens favoritter er.

– Apeks skal nok rulle i land en sikker seier mot Domino. Begge lag er nok sultne for å revansjere resultatene i første runde, men vil tro at alles favoritt til å vinne Telialigaen skal være overlegne i en kamp som denne.

Vollan forventer overkjøring fra Apeks Foto: Eivind von Døhlen/Gamer.no

Vollan har tro på alle spillerne på Apeks, men trekker frem én på spørsmål om hvem han tror kommer til å utmerke seg spesielt.

– Føler alle spillerne i Apeks kan bli rundens spiller, men hvis jeg skulle nevnt en så må det nok være «Marcelious». Men uansett om han presterer til sitt fulle potensiale eller ei, bør det bli en veldig komfortabel 2-0-seier for Apeks, avslutter Vollan.

