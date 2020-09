Kjæledyr ble brukt som «koronatrøst» – frykter at eiere nå vil kvitte seg med dem

I mai skrev TV 2 om folk som kjøpte hunder som «trøst »for å være hjemme under korona.

Nå, seks måneder senere, kan det se ut til at noen hundeeiere velger å selge eller gi bort kjæledyrene sine på grunn av mangel på tid.

Dyrebeskyttelsen Norge hjelper hjemløse dyr og dyr som politiet eller Mattilsynet har tatt fra eier fordi eier har mishandlet eller vanskjøttet dyret.

– Dyrene vi tar hånd om blir omplassert når de har fått nødvendige behandlinger og er klare for et nytt hjem. Det er mange som tror man bare kan ringe oss om man er lei av dyret sitt, men sånn fungerer det ikke, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen.

FORVENTER ANSVAR: Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, forventer at de som velger å skaffe seg et kjæledyr, vet hva slags ansvar det fører med seg. Foto: Anne K. Harkestad

Sinte innringere

I vår mottok Dyrebeskyttelsen haugevis med henvendelser. Roaldset sier dette trolig skyldes koronapandemien.

– Da var det mange som ville adoptere, sier hun.

Nå forteller Roaldset at det til stadighet er folk som tar kontakt og er sinte, fordi de ikke får hjelp av Dyrebeskyttelsen.

– Det ringer stadig folk som ikke vil ha dyrene. Kanskje har de glemt å trene valpen til å være hjemme alene under korona, og nå når folk gradvis vender tilbake til den «normale hverdagen», er dette uvant og utfordrende for valpen. Det kan være vanskeligere å begynne å trene den på å være alene hjemme når den har blitt såpass gammel, sier hun, og fortsetter:

– Det går ikke å kontakte oss, og forvente at vi skal hjelpe. Våre 27 lokalavdelinger har allerede sprengt kapasitet på grunn av hjemløse dyr som trenger hjelp. Vi forventer at voksne mennesker tar seg av det dyret de har skaffet seg, og at de selv tar ansvar for å få dyret omplassert om det skulle vise seg å være nødvendig.

Roaldset kan ikke bekrefte hvorvidt det er en økning i henvendelser fra folk som ønsker å kvitte seg med husdyr nå, kontra situasjonen i vår, men påpeker at de stadig får slike henvendelser.

Kommunikasjonsansvarlig ved FOD-gården, Mette Sommer, sier de foreløpig ikke har merket noe til folk som henvender seg til dem for å kvitte seg med kjæledyrene.

– Vi forventer at det vil komme en del henvendelser etter hvert, skriver hun i en e-post til TV 2.

– De som kjøpte åtte uker gamle valper i mars/april, vil få en valp som når puberteten om ikke lenge. Det er da problemene ofte starter, påpeker Sommer.

Ønsket en prøveperiode

Runa Marie Tjåland (27) og mannen Karl Van Hauwermeiren (27) hadde lenge snakket om å skaffe seg hund. Da koronaen rammet landet, trigget det lysten enda mer.

Derfor la de ut en Finn-annonse hvor de søkte etter en hund de kunne låne over en lengre periode, for å se om dette var noe for dem.

– Koronaen gjorde bare at vi fikk enda mer lyst på hund. Det var jo mindre å finne på, sier hun til TV 2.

Grunnet mye reising knyttet til jobben, var Tjåland imidlertid usikker på om det ville fungere med en firbeint i hjemmet, også utenom korona.

MIDLERTIDIG EIERE: Runa Marie og Karl har skaffet seg en blandingsvalp av alaskan malmute og sibirsk husky på låns i tre uker. Foto: Privat

Rett før påske passet paret en eldre hund i noen dager. Da hadde begge hjemmekontor.

– Da var det jo kjempegøy. Men vi innså da at dersom vi skaffet oss en valp når begge var hjemme, ville det bli vanskeligere å trene den på å være alene hjemme. Jeg tenkte det var mye logistikk som måtte til, når man kom tilbake til den normale hverdagen, sier hun.

Fortsatt usikre

Paret har fått god respons på annonsen om å låne hund for å teste om det passer deres hverdag.

– Det er mange som har tatt kontakt, og som virkelig trenger hjelp, sier Tjåland.

Hun er i dag delvis tilbake på jobb, og mannen hennes jobber hjemmefra, noe han også gjorde før koronaen kom.

– Nå passer vi en hund for ei dame i tre uker. Vi har hatt han i halvannen uke nå, og det har gått veldig fint. Jeg er likevel litt usikker på om jeg vil ha hund. Det er mye arbeid. Men det er sikkert litt annerledes hvis det er ditt eget kjæledyr, sier hun, og fortsetter:

– Jeg prøver å tenke at dette er noe vi skal forplikte oss til i 15 år framover. Det er et stort ansvar jeg ikke tar lett på.

Hun har likevel forståelse for folk som skaffet seg kjæledyr under korona.

– Det føltes jo som det ville vare evig, og vi er jo fremdeles midt oppi det.

Avviser «trend»

I april 2020 var det en topp på søk på Finn-torget i kategoriene dyr og utstyr. Dette flatet imidlertid ut igjen til et normalt nivå fra juni av. I august var det registrert nærmere 1.400 annonser og søk i kategorien «dyr gis bort».

Finn.no avviser imidlertid at de ser en trend i at folk nå selger eller gir bort kjæledyrene som de skaffet seg for et halvt år siden.

Et kjapt søk i Finn-annonser denne uken viser likevel at flere annonser oppgir at dyr selges eller omplasseres grunnet mangel av tid.

«Border Collie som med tungt hjerte vurderes omplassert til et hjem der de har tid til han, da jeg selv har begynt å jobbe mer og ikke har like mye tid slik jeg ønsker», skriver en bruker.

«Selges grunnet mangel på tid», skriver en annen som selger hunden sin.

«Pga endring i jobbsituasjonen finner vi dessverre for lite tid.»

TV 2 har vært i kontakt med flere av de som har lagt ut hundene sine for salg. De opplyser imidlertid om at hunden deres ble kjøpt før koronaen kom til Norge.

Forstår ikke ansvaret

Roaldset i Dyrebeskyttelsen mener det er mange som ikke forstår ansvaret man har tatt på seg og hvor lenge det varer, når man har skaffet seg et kjæledyr.

– Har man skaffet seg en hund, katt eller kanin, så er det et ansvar som varer i mange, mange år. Har man ikke planlagt å ta godt vare på dyret, bør man heller ikke skaffe seg det, mener hun.

Videre sier hun at det er mange som heller ikke tenker over utgiftene et kjæledyr kan føre med seg.

– Det er mange som ikke forstår at det koster like mye å ta med en kanin til dyrlegen, som en hund eller katt. Å sette av penger til veterinærkostnader er også en forutsetning for å ha kjæledyr, påpeker hun.