– Jeg har vært så utrolig sint på meg selv for å ikke ha sjekka meg tidligere

Det er en sånn ting som man aldri tror vil skje. Katrine Karlsrud visste at det var lurt å ta livmorhalsprøve. Hun hadde faktisk tenkt på det å teste seg, men hun tok seg aldri tid.

Første gang hun tok prøven var hun 30 år. En uke senere kom svaret om at det var påvist celleforandringer.

– Jeg fikk henvisning til gynekolog hvor en liten bit av livmorhalsen ble tatt ut og analysert. En uke igjen etter det ringte gynekologen og sa det var funnet kreftceller. Dette var vel rundt 11. mars, forteller Karlsrud til God morgen Norge.

Lite symptomer

Det var små blødninger etter samleie som gjorde at Karlsrud fattet mistanke.

– Jeg velger å være ærlig om det siden det kan skje andre kvinner. Jeg fikk kjæreste i høst og begynte å merke at det småblødde etter samleie. Det syns jeg var litt rart, så jeg dro til legen etter å ha lest at det kunne være symptom på livmorhalskreft.

Katrine måtte igjennom to operasjoner, blant annet en vellykket fjerning av en ondartet svulst. Foto: @katrinekarlsrud

Hun forteller videre at legen beroliget henne med at det trolig ikke var grunn til bekymring. Men Karlsrud insisterte på å få en livmorhalsprøve, noe hun er svært glad og lettet for i dag.

Etter diagnosen ventet et opphold på Radiumhospitalet, hvor verken kjæresten eller familien kunne være med på grunn av koronarestriksjonene. Katrine gikk gjennom to operasjoner alene, blant annet en vellykket fjerning av en ondartet svulst.

De fjernet også lymfeknuter på begge sider av magen, for å unngå at de skulle bli angrepet av en eventuell spredning av kreftceller. Det viste seg heldigvis å ikke være spredning.

Sliter fremdeles med kroppen

Men en kreftbehandling er en tøff prosedyre, og Karlsrud forteller at kroppen ennå ikke er som den skal.

– Da de fjernet lymfeknutene mistet jeg mye kontakt med mitt høyre bein. Det er ikke noe sirkulasjon, så jeg må massere beinet og gå med strømpe.

Hun forteller at hun så vidt har begynt å kunne løpe igjen. Som personlig trener vet hun hvor viktig det er å komme i gang med treningen for å unngå kroniske skader.

Nå oppfordrer hun alle til å sjekke seg.

– Jeg har vært så utrolig sint på meg selv for å ikke ha sjekka meg tidligere. Jeg unner ingen dette her, og vil gjøre alt for at folk tar dette på alvor.

#sjekkdeg

1. september startet #sjekkdeg-kampanjen for 2020. Formålet er å få flest mulig kvinner til å ta livmorhalsprøve.

Det var journalisten Thea Steen som tok initiativ til kampanjen i sin tid, og det har vært en positiv trend samtlige år siden Thea initierte den i 2014.

Men for første gang ser man en nedgang.

– 25 000 færre kvinner har sjekket seg siden mars sammenlignet med i fjor. Grunnen er at man ikke ville presse helsevesenet ytterligere eller oppfordre til økt smittetrykk, forklarer Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær for Kreftforeningen.

Ifølge Kreftforeningens nettsider får litt over 300 kvinner påvist livmorhalskreft årlig.

Uten Livmorhalsprogrammet – der kvinner fra 25-69 år innkalles årlig for å ta testen – så hadde tallet vært 1000, ifølge Kreftforeningen.

Det er mellom 70 og 90 kvinner som dør årlig av denne kreftformen. Over halvparten av dem har ikke deltatt i Livmorhalsprogrammet som anbefalt. En enkel livmorhalsprøve kan dermed redde liv.

– Det er ikke mange kreftformer man kan si at det er mulig å unngå, men det er i stor grad noe man kan si om livmorhalskreft, sier generalsekretær Stenstadvold Ross.

Veien videre

For Katrine Karlsrud har opplevelsen vært livsforandrende, og hun er forberedt på undersøkelser og tett oppfølging i årene som kommer.

– Jeg har blitt mer voksen av dette og vet hvor viktig det er å ta disse jevnlige sjekkene. Om noe ikke stemmer, er det bedre å være føre var, forteller hun.

De neste to årene blir det oppfølging hver tredje måned, deretter seks måneders intervaller de neste tre årene, og så én gang i året. Nå er planen hennes å ta vare på seg selv.

– Jeg var heldig! Jeg har fått perspektiv på hva som betyr noe og hvordan livet kunne vært om jeg ikke hadde sjekket meg. Det føles godt om jeg kan bidra til at andre kan unngå det jeg opplevde, sier 31-åringen.