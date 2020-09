Viking har godtatt Pereira-bud på over 12 millioner kroner

Høyaktuell for gresk fotball.

Adrian Nilsen Pereira har stått fram som en bunnsolid venstreback for Viking i år, men nå tyder alt på at 21-åringen er tapt for Viking.

Etter det TV 2 erfarer har Viking godtatt et bud på spilleren fra den greske klubben PAOK. Budet skal være på rundt 12 millioner kroner.

– Vi nærmer oss, ja. Alt tyder på at vi blir enige. Så er det opp til spilleren om det blir en overgang eller ikke, bekrefter Viking-trener Bjarne Berntsen overfor TV 2.

Det skal nå være opp til Pereira selv om han ønsker en overgang til den greske storklubben.

– Signalene vi har fått fra Adrian er at han ønsker dette. Det er også noe som ligger i vår vurdering: Vi har avslått bud tidligere der han ikke har ønsket en overgang så sterkt, men nå prøver vi å få til dette, sier Berntsen.

PAOK endte på andreplass i den greske toppserien i fjor.

Adrian Nilsen Pereira har startet 13 Eliteseriekamper for Viking hittil i år. Det har blitt to scoringer på han.



Det var Rogalands Avis som først omtalte interessen for Pereira.

Taus Viking-sjef

Daglig leder i Viking, Eirik Bjørnø, var ordknapp da han ble konfrontert med interessen fra PAOK tidligere i dag.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier han til TV 2.

– Kan du si om det er noen bud inne på Pereira?

– Nei, det kan jeg ikke, sier han.

– Hva kan du si om interessen for Pereira?

– Jeg vil helst ikke si noe om det. Du forstår det, sier Bjørnø og henviste videre til Bjarne Berntsen.

Sistnevnte forventer en snarlig avklaring.

– Jeg tror dette kan være avklart i løpet av en times tid, sier han.

Adrian Pereira er sønn av Viking-legenden Thomas, som totalt endte på 255 Eliteserie-kamper for Viking.