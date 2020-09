Derfor står det mer på spill mot Nord-Irland enn du tror

Fra kl. 20.30: Se Nord-Irland-Norge på TV 2 eller Sumo.

Landslaget fikk den verst tenkelige starten på en viktig høst med nederlag på Ullevaal i Nations League-premieren mot Østerrike fredag.

En drøy måned før den viktige EM-playoffen mot Serbia fremstod laget «skremmende svake», og for selvtilliten og troen på prosjektets del er det viktig både med en god prestasjon og et godt resultat borte mot Nord-Irland i kamp nummer to.

TV 2s fotballekspert er imidlertid klar på at det ikke bare er de aspektene det handler om i Belfast mandag kveld.

– En ting er at selvtilliten kan få seg en alvorlig knekk hvis de nok en gang presterer dårlig, både resultatmessig og prestasjonsmessig, og at sjansen for å vinne gruppen i Nations League sannsynligvis er borte omtrent før de har startet. Men dette handler om mer enn bare selvtillit og Nations League, sier Jesper Mathisen, og fortsetter:

– Denne høsten danner nemlig grunnlaget for hvordan seedingen til VM-kvalifiseringen neste år blir seende ut, og det stor er forskjell for Norges VM-sjanser i 2022 avhengig av hvilket nivå man klarer å spille seg frem til der. I tillegg bør man holde plassen på nivå B i Nations League nå for å sette seg i posisjon for en eventuell bakvei til EM 2024 via Nations League 2023. Så her er det mange årstall å ta hensyn til allerede.

Her er Jesper Mathisens fem gode grunner til at seier mandag vil bety mye for Norge:

1. Sjansene i Nations League 2020

– Skal vi ha sjans å vinne gruppen, kan vi nok ikke stå med null eller ett poeng på to kamper. Østerrike er trolig det beste laget, men vinner vi de interne kampene mot de andre lagene, samt slår dem i Wien, har vi fremdeles sjanse til å vinne dette her. Akkurat i den første kampen så det ut til å være en motstander på et annet nivå, men vi vet at Norge underpresterte veldig på fredag, sier Mathisen.

Seier i Nations League vil bety opprykk til nivå A og de aller største lagene i Europa, men også - kanskje viktigst - at man posisjonerer seg for en potensiell bakvei til et stort mesterskap gjennom denne turneringen nok en gang. Mer om det på punkt 3.

2.Betydningen inn mot Serbia-kampen og EM-plass 2021

– Dette er den aller siste testen før oppgjøret mot Serbia i oktober. Den kampen er den desidert viktigste i hele år. Måten vi fremstod på på fredag gav ikke akkurat all mulig grunn til optimisme for et sulteforet norsk folk som lengter etter mesterskap igjen. Tre poeng og et umiddelbart oppsving mandag kan være helt avgjørende både internt i spillergruppen og eksternt ut mot folket, sier Mathisen.

8. oktober spiller Norge EM-playoff mot Serbia i det som er en enkeltstående semifinale. Vinner vi den, venter enten Skottland eller Israel i finale i november. Denne muligheten har vi fått fordi vi vant Nations League på nivå C høsten 2018.

3. Sjansene for VM-plass 2022 (bakvei og seeding)

– Vi er alle veldig glade for at konseptet Nations League eksisterer, nettopp fordi det allerede har gitt oss en backup-sjanse til å nå et stort mesterskap. EMet neste sommer kan vi komme til fordi vi vant Nations League i 2018, og en ny Nations League-triumf denne gang kan være vår kanskje beste sjanse til å nå VM i 2022, sier Mathisen.

Topp 40 europeiske lag på FIFA-rankingen (pr. juli 2020: Belgia, 1765 (1) Frankrike, 1733 (2) England, 1661 (4) Kroatia, 1642 (6) Portugal, 1639 (7) Spania, 1636 (8) Sveits, 1608 (12) Italia, 1607 (13) Nederland, 1604 (14) Tyskland, 1602 (15) Danmark, 1598 (16) Sverige, 1579 (17) Polen, 1559 (19) Wales, 1540 (23) Ukraina, 1537 Østerrike, 1507 (26) Tyrkia, 1494 (29) Serbia, 1494 (29) Slovaka, 1490 (32) Irland, 1486 (34) Nord-Irland, 1476 (36) Romania, 1475 (37) Russland, 1470 (38) Island, 1465 (39) Norge, 1451 (44) Tsjekkia, 1446 (45) Bosnia & H. 1430 (49) Skottland, 1422 (50) Ungarn, 1416 (52) Hellas, 1409 (54) Finland, 1386 (58) Bulgaria, 1381 (59) Montenegro, 1365 (64) Slovenia, 1365 (64) Albania, 1356 (66) Nord-Makedonia, 1347 (68) Hviterussland, 1283 (87) Georgia, 1267 (91) Israel, 1260 (93) Kypros, 1251 (95) Rangering på selve FIFA-rankingen i parentes.

Det skal nemlig deles ut to «ekstraplasser» også til i VM-playoffen til 2022, basert på nasjonenes innsats i Nations League. Sammen med ti gruppetoere fra VM-kvaliken som spilles neste år, får de to to best rangerte Nations League-gruppevinnerne, som verken har kvalifisert seg direkte gjennom VM-kvaliken eller kommet inn i playoffen som gruppetoer, en ekstra sjanse. Les mer om dette her.

– Vi kan heller ikke tåle for mange nederlag denne høsten med tanke på vår egen plassering på FIFA-rankingen. November-versjonen av denne danner grunnlaget for seedingsnivået til selve VM-kvaliken neste år, og der må Norge prøve å komme seg så høyt opp som mulig for å unngå for mange av de største kanonene, sier Mathisen.

Per dags dato er Norge nummer 44 på FIFA-rankingen, men viktigere i denne sammenhengen er det at vi er nummer 25 blant de europeiske nasjonene. VM-trekningen baserer seg på seks seedingsnivå, der de fem øverste inneholder ti lag hver. For å bli 2. seedet må Norge dermed være rangert blant Europas 20 beste lag i november, mens man må være blant de 30 beste for å bli tredjeseedet. Seire mot Nord-Irland og Romania, i dag henholdsvis nummer 21 og 22 av de europeiske, vil være ekstremt viktige for å ta steg.

4. Sjansene for EM-plass 2024

– Vi må ikke bli helt Joker Nord, her, men det er greit å minne om at det også dukker opp et Nations League-gruppespill høsten 2022. Jo høyere divisjon Norge er i der, desto større sjanse er det for at man igjen kan få muligheten til å snike seg til et mesterskap via bakveien. Rykker vi ned fra Nations League i år, må vi trolig vinne en gruppe på nivå C igjen for en slik sjanse.

Det er fremdeles langt frem i tid til, men det er altså slik at alle de europeiske landslagsturneringene og -kvalifiseringene henger sammen. Både hva gjelder fordeling av nasjoner til nivå og seeding inn mot hver trekning. Så alle norske landskamper er viktige nå som de tradisjonelle rene privatlandskampene er borte fra kalenderen.

5. Utviklingen til norsk fotball på lang sikt

– Kampen i kveld i seg selv avgjør selvfølgelig ikke fremtiden til norsk fotball, men det er alltid viktig for NFF med det som skal skje enda lengre frem i tid. Det å matche seg mot så god motstand som mulig vil være utviklende. Da må vi klare å hamle opp med lagene på nivå B i Nations League med det laget vi har nå. I 2018 var det tydelig at Norge var «for gode» for det nivået de var på den gang, mens det kanskje har vist seg at man ikke er helt gode nok til å slå lagene som er ørlite grann bedre, sier Mathisen.

Norge vant fire av seks kamper i Nations Leagues nivå C og vant gruppen foran Bulgaria, Kypros og Slovenia høsten 2018. Da det kom til ordinær EM-kvalik i fjor, var det imidlertid de fire uavgjorte kampene mot Sverige og Romania som gjorde at man ikke klarte å sikre seg EM-plass direkte. Det er nivået der lagene på Europas nest beste nivå ligger på pr. dags dato.

