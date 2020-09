Tiltalt for å ha truet Norges justisminister – slik var dramaet

En opprivende debatt om ytringsfrihet, med et lite teater på Grünerløkka i sentrum for debatten, og en justisminister som måtte gå av.

Dette er noen av ingrediensene i saken der tidligere justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Anita Bertheussen sitter på tiltalebenken.

Politiets sikkerhetstjeneste har tiltalt henne for angrep på demokratiet, og for trusler mot en statsråd og en stortingsrepresentant.

Bertheussen nekter enhver anklage.

Dette er saken som i dag starter i Oslo tingrett.

«RASISIT»

Den 6. desember 2018 rykket nødetatene ut til daværende justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) bolig i Oslo.

Statsråden ble umiddelbart tatt hånd om, og politiet sperret av området rundt boligen. Årsaken var det politiet da anså som en trussel mot Wara.

«RASISIT»: Noen hadde tagget på parets bolig. Foto: Cornelius Poppe

Noen hadde skrevet noen «RASISIT» på flere vegger på parets bolig. I tillegg hang det en hyssing ut av drivstofftanken på husstandens bil, og det så ut som noen hadde forsøkt å tenne på.

Den 11. februar ble politipatruljene som sto vakt rundt parets bolig oppmerksomme på remser med plastflasker som hang etter parets bil da Bertheussen kom tilbake fra handletur. Plastflaskene inneholdt bensin.

Ways of seeing

De tilsynelatende alvorlige truslene mot en sittende statsråds liv ble tatt svært alvorlig.

I tillegg til omfattende etterforskning, førte saken til en opprivende debatt om ytringsfriheten i Norge.

Midt i sentrum sto det lille teateret Black Box, som holder til på Grünerløkka i Oslo.

ETTERFORSKET: Black Box Teater ble etterforsket etter anmeldelsen fra Bertheussen. Foto: Fredrik Hagen

I oppsetningen «Ways og seeing» ble det vist videoopptak av boligen til justisminister Wara, og hans partikollega Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Laila Anita Bertheussen anmeldte oppsetningen i november 2018 for hensynsløs atferd, og for å forstyrre privatlivets fred. Hun skrev også en kronikk i VG.

Anmeldelsen ble først henlagt, men statsadvokaten omgjorde henleggelsesbeslutningen, og Black Box ble dermed etterforsket.

KRITISERTE TEATERET: Sylvi Listhaug (Frp) var blant dem som mente Black Box gikk over streken. Foto: Ole Berg-rusten

Flere toppolitikere var svært kritiske til teaterets metoder. Sylvi Listhaug (Frp) skrev på sin Facebook-side at hun mente teateret kunne være direkte ansvarlige for truslene mot justisminister Wara.

Statsminister Erna Solberg sa hun mente stykket hadde et fokus som bidro til at det ble tøffere å være politiker. Solberg har blitt oppfordret til å beklage uttalelsen, men har nektet.

Selv sa justisminister Wara at han anså truslene som et angrep på hele det norske folk, og demokratiet.

Pågripelsen

Den 10. mars 2019 skjedde det som ble den mest alvorlige trusselen mot justisministeren og hans familie.

På natten ble det startet en brann i bagasjerommet på Wara-familiens bil, som sto inntil husveggen. Noen ripet også «RASIST» inn i lakken. Brannen ble oppdaget og slukket av en tilfeldig forbipasserende.

Fire dage senere, den 14. mars, ble Bertheussen pågrepet og siktet av PST.

Pågripelsen førte til at justisminister Tor Mikkel Wara ble sykemeldt. To uker senere trakk han seg fra vervet.

I vintermånedene som ledet opp til mars mottok Wara flere trusler. Blant annet fant han et brev i sin postkasse den 2. mars. Konvolutten inneholdt pulver, og i brevet sto det følgende:

«JÆVELA FEIGE RASISTER VI VENTET PÅ DERE

DU OG DEN FEIGE

FRP HORA TURTE

IKKE KOMME

VI VENTER PÅ DERE»

Her er Bertheussen-tiltalen I perioden fra 6. desember i 2018 til 10. mars i 2019 skrev hun «rasisit» på husveggen deres, ifølge politiet. Hun tegnet også et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil, som sto parkert ved huset. Hun la også en hyssing som stakk ut fra drivstofftanken.

17. januar i 2019 sendte hun brev adressert til «Bertheussen/Wara» der hun kom med trusler som var skrevet med utklipp fra aviser, ifølge tiltalen. I brevet sto det blant annet «TREKK ANMELDELSE». Brevet settes i sammenheng med at hun anmeldte flere personer i teaterforestillingen «Ways of seeing» etter at de viste bilder av huset deres i en forestilling.

17. januar er hun også anklaget for å ha startet en brann i søppeldunken som sto utenfor huset som hun og Wara bodde i, mener politiet.

29. januar sendte hun et brev der det blant annet sto «Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn?». Dette ble av politiet sett i sammenheng med at teaterstykket skulle nyoppsettes.

Mandag 5. februar festet hun ifølge tiltalen tøyremser og plastflasker inneholdende bensin på bilen hun og Wara disponerte, ifølge politiet.

Lørdag 2. mars la hun et ark i postkassen utenfor familiens hus der hun skrev: «JÆVLA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKEK KOMME. VI VENTER PÅ DERE». Sammen med arket la hun knuste tabletter som lignet pulver, ifølge tiltalen.

Natt til 10. mars startet hun en brann i bagasjerommet på familiens bil som sto inntil husveggen. Det ble brukt rødsprit. Hun ripet også «RASIST» inn i lakken. Politiet mener at trusselhandlingene ble utført på en måte så det fremsto av nazister hadde gjort det, mener PST.

Bertheussen skal også ha sendt et brennmerket brev til familien Tybring-Gjedde. Politiet anser dette som en trussel mot ekteparet.

Hun er også tiltalt for å ha vekket mistanke om en straffbar handling som aldri var begått, ettersom PST iverksatte etterforskning mot ukjente gjerningspersoner.

Trusler mot annen statsråd

Bertheussen selv har hele tiden benektet enhver anklage, og har hevdet at PST har hatt tunellsyn i etterforskningen.

Siden hun ble pågrepet har hun og hennes forsvarer John Christian Elden presentert det de mener er andre beviser i saken, blant annet mottok forsvareren på et tidspunkt en mystisk pakke.

Dessuten dukket det opp flere trusselbrev etter at Bertheussen ble pågrepet.

FIKK TRUSSELBREV: PST mener Bertheussen står bak trusselbrevet som ble sendt til daværende statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og hennes mann Christian Tybring-Gjedde (Frp). Foto: Heiko Junge

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og hennes ektemann, Christian Tybring-Gjedde (Frp) mottok den 5. februar et brev der det sto følgende:

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA».

Ifølge PST er det Bertheussen som satt sammen brevet med deler av et avisintervju med en av skuespillerne i «Ways of seeing».

– Hun er klar

Det finnes ingen biologiske spor, DNA eller fingeravtrykk som knytter Bertheussen til handlingen. Aktoratet vil derimot presentere et bevisbilde som samlet ifølge dem viser at Bertheussen har utført trusselhandlingene.

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, har tidligere sagt til TV 2 at han mener at hendelsene som er beskrevet i tiltalen ikke kan kategoriseres som et angrep på demokratiet.

Han ønsker ikke å gi en lang kommentar i forkant av rettsaken, men sier at Bertheussen er forberedt.

– Hun er klar for rettsmøte, sier Elden.

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til TV 2 at de mener etterforskningen har avdekket at det ikke finnes noen alternative gjerningspersoner i saken.

Det er satt av syv uker til å behandle saken i Oslo tingrett.