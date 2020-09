Var livredd før Landskampen-konkurranse: – Jeg dør, dette fikser jeg ikke

Fredag kveld sparkes andre sesong av Landskampen i gang på TV 2. Duellen mellom åtte norske og svenske langrenn- og skiskytterstjerner foregår uten ski på beina, og bare én nasjon går seirende ut til slutt.

Denne sesongen er de varme strendene på Rhodos byttet ut med vakre, men røffe, omgivelser på Rjukan i Vestfold og Telemark.

Det var derimot ikke bare omgivelsene som var røffe under innspillingen i sommer. Årets programledere og tidligere skilegender, Petter Northug (34) og svenske Gunde Svan (58), lovet at deltakerne skulle få noen ordentlig utfordringer å bryne seg på, helt fra start.

Det kan det se ut til at de lyktes med, blant annet ifølge tidligere skidronning Marit Bjørgen (39), som på tross av at hun la skiene på hylla i 2018 fortsatt klarer å henge med eliteutøverne.

– Det har vært action, det har vært heftig og det har vært temperament. Man har sett sider av andre som man ikke trodde fantes der, sa Bjørgen da TV 2 møtte deltakerene på pressedagen i sommer.

Se video fra en av de første utfordringene øverst i saken.

Like god på land som til vanns?

En av utfordringene i første program innebar å hoppe fra tre meters høyde fra den lokale fergen «Storegut», og deretter legge ut på en kald svømmetur. Det innrømmet langrennsløper Martin Johnsrud Sundby (35) at han ikke særlig lyst til.

– Det er det verste! Altså, kaldt vann og Martin Sundby, det er den dårligste komboen du får til, og nå kaster de meg ut i dette her på lag med folk jeg ikke kan svikte. Min første reaksjon var at jeg har sjelden vært så nervøs som jeg er nå, forteller Sundby i programmet.

Samtidig bekymret han seg også for en annen ting:

– Nå har jeg brukt 15 år på å bygge opp et sånn «viking-image», at jeg er litt tøff av meg, og at jeg er glad når det blir røft. Hele det imaget kommer til å falle sammen i løpet av de tre første minuttene av dagens konkurranse.

GRUET SEG: Langrennsstjerne Martin Johnsrud Sundby bekymret seg for flere ting før den første vannkonkurransen i Landskampen. Foto: TV 2.

– Jeg dør, dette fikser jeg ikke

Han var derimot ikke alene om frykten for høyder og kaldt vann. På det svenske laget hadde den pensjonerte langrennsløperen Anna Jönsson Haag (34) også svært lite lyst til å gjennomføre øvelsen.

– Da jeg så fergen «Storegut» komme inn, og jeg innså at den hadde noe med konkurransen å gjøre, da mistet jeg all fokus på konkurransen. Det eneste jeg klarte å tenke på var: «Hvordan skal jeg hoppe fra den der. Jeg dør, jeg dør. Nei, dette fikser jeg ikke», sier Anna i programmet og legger til:

– Jeg liker ikke høyder og jeg liker ikke vann. Så det var liksom den verste kombinasjonen.

REDD FOR VANN OG HØYDER: Svenske Anna Jönsson Haag var livredd før vannkonkurransen, og innrømte at hun hadde både høye- og vannskrekk. Foto: TV 2.

Om alle deltakerne fullførte konkurransen, får du se i sesongpremieren av Landskampen.

Besvimte

Årets sesong av Landskampen beskrives av de over gjennomsnittet godt trente deltakerne som et ekstremt hardt og tøft opplegg. Da årets deltakere ble offentliggjort, skrev TV 2 også om svenske Teodor Peterson (32) som besvimte etter en av øvelsene.

– Jeg ble så sliten at jeg svimte av. Jeg har aldri vært så sliten i hele mitt liv, fortalte 32-åringen den gang til TV 2.

BESVIMTE: Den nylig pensjonerte langrennsløperen Teodor Peterson (32) besvimte etter en av konkurransene i Landskampen. Foto: TV 2.

Deltakerne på den norske siden i historiens andre sesong av Landskampen er langrennsløperne Martin Johnsrud Sundby (35), pensjonert skidronning Marit Bjørgen, og skiskytterne Tarjei Bø (32) og Ingrid Landmark Tandrevold (23).

På det svenske laget stiller Sveriges langrenns-stjerneskudd Frida Karlsson (21), nylig pensjonerte langrennsløper Teodor Peterson (32) og langrennsparet Anna Jönsson Haag (34) og Emil Jönsson (34).

Northug tones ned

Innspillingen av Landskampen ble gjort i juli i sommer, og sesongen ble lansert med Northug og Gunde Svan som programledere.

Etter at Northug for omtrent en måned siden ble tatt for råkjøring, og han innrømte å ha et rusproblem, uttalte TV 2 at hans rolle ville bli tonet noe ned, men at programmet skulle sendes som opprinnelig planlagt.

– Det hadde vært naturlig å profilere programmet tydeligere med Northug, men vi velger å tone ned det av åpenbare grunner, sa programdirektør i TV 2, Trygve Rønningen, til avisen Kampanje den gang.

KONSEKVENSER: Petter Northugs programlederrolle i Landskampen blir ifølge TV 2 tonet noe ned etter råkjøring-episoden. Her fra en pressekonferanse i forbindelse med saken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Samtidig la han til at det ikke var snakk om store endringer fra utgangspunktet.

– Petter Northug er vert for programmet sammen med Gunde Svan, og er som i andre sånne type konkurranseprogrammer, lite med i produksjonen. Det var en vesentlig faktor for beslutningen. Det er vanskelig å klippe en mindre rolle enn han har.

Se sesongpremieren av Landskampen fredag kl 20.00 på TV 2 eller når du vil på TV 2 Sumo.