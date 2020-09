Venter barn nummer to

«Din mor, far og storebror venter på deg! Vår lille familie vokser! ❤️» Skriver Subosic under bildet av seg selv, sønnen Nicola (1) og ektemannen, Aleksander Subosic.

I juni i fjor kunne influenseren dele at hun skulle bli mamma for første gang. Nå, litt over ett år senere venter de barn nummer to.

Utfordringer rundt graviditeten

Siden januar i fjor har bloggeren vært åpen om utfordringene hun og ektemannen hadde rundt den første graviditeten. Det viste seg at hun hadde få egg igjen, i tillegg til at eggstokkene var i ferd med å stenge seg og slutte å produsere hormoner nesten 20 år for tidlig.

Paret begynte å se på mulighetene for kunstig befruktning og forsøkte flere ganger med IVF (in vitro fertilisering), før hun til slutt ble gravid naturlig.

«Om jeg skal være ærlig, var vi ikke sikre på om dette noensinne skulle hende med oss. Men vi ga aldri opp, mistet aldri håpet og sluttet aldri å kjempe for vår drøm», skrev hun den gang på sin blogg.

Nå har hun hatt pause fra bloggingen i snart et halvt år og publiserte sitt siste innlegg 4. april.

Ammekritikk

I fjor ble hun møtt med både hyllest og kritikk for å dele bilder av at hun ammet Nicola.



Da var reaksjonene fra hennes 1.8 millioner følgere blandet, hvor noen mente at «kvinner burde skjule seg». Det fikk Subosic til å rase.

– Jeg vil ikke gå og gjemme meg på et toalett. Om du blir irritert for at jeg mater barnet mitt, så se bort da. Det er ikke vanskeligere enn det. Jeg har kjent at jeg har blitt nødt til å lage et «statement». Så lenge det provoserer folk, kommer jeg til å poste ammebilder i min story, sa hun i et intervju med bladet Mama.