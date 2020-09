– De kommer bare for å provosere

Portland, USA: (TV 2): Det er frykt for voldelige sammenstøt når Trump-tilhengere inntar Portland, der Black live matters-demonstranter har holdt stand i over 100 dager.

Byen Portland i Oregon har vært preget av uro siden slutten av mai, da afroamerikanske George Floyd døde etter en brutal pågripelse. Demonstrantene vil ha slutt på rasismen som de mener gjennomsyrer politiet her og i andre amerikanske byer.

– De må slutte å slå, fornedre og drepe svarte mennesker, sier JB, som er aktivist og kokk. TV 2 treffer ham på suppekjøkkenet han har satt opp ved demonstrantenes teltleir i sentrum av Portland.

Demontrantenes sinne har vært rettet mot politiet, men det har også vært flere sammenstøt med høyreorienterte grupper.

Trump-tilhenger drept

29.august ble en Trump-tilhenger skutt og drept etter at 600 biler med høyreorienterte aktivster kjørte gjennom Portland og det oppsto gatekamper mellom dem og Black lives matter-demonstrantene.

Mandag kveld planlegger Trump-tilhengerne en ny slik parade.

– De veiver med våpen og skriker til folk, og så blir de lei seg for at noen blir drept. Det syns jeg rett og slett er galskap, sier JB. Han mener Trump-tilhengerne kun kommer for å provosere.

Tusenvis vil delta

Et nettverk av høyreorienterte grupper har vært involvert i planleggingen av flere anti-Black lives matter-arrangementer de siste ukene, deriblant gruppen som kaller seg Patriot Prayer.

KLAR BESKJED: Demonstrantene i Portland gir tydelig uttrykk for hva de syns om både president Donald Trump og den høyreekstreme gruppen Proud Boys. Foto: Fredrik Græsvik

Patriot Prayer omtaler seg selv som en gruppe som kjemper for blant annet ytringsfrihet. I august i fjor slo gruppen seg sammen med den høyreekstreme gruppen Proud Boys for å slåss mot medlemmer av den antifascistiske bevegelsen Antifa, ifølge NTB.

Minst 4.500 mennesker har ifølge The Guardian vist interesse for eller planlegger å delta i kveldens parade i Portland. Lokale myndigheter er bekymret.

– Vi vil ikke ha høyreekstremisme eller noen form for borgervern i Oregon, heter det i en felles uttalelse fra guvernør Kate Brown, ordfører i Portland, Ted Wheeler og flere andre lokale ledere.

Bevæpnede demonstranter

Samtidig sier politiet at de ser stadig mer voldelige elementer blant Black lives matter-demonstrantene. De rapporterer blant annet at flere bærer våpen.

Utviklingen den siste tiden har ført demonstrasjonene inn i en ny fase, sier Ronald Louie, jusprofessor ved Portland State University, til lokal-tv-stasjonen KATU.

VANDALISME: En av mange biler som har fått gjennomgå av rasende demonstranter i Portland. Foto: Fredrik Græsvik

– Vi er kommet til et punkt nå der volden kan komme til å eskalere. Folk har demonstrert i over 100 dager og frustrasjonen øker, sier Louie.

På suppekjøkkenet ved demonstrantenes teltleir i Portland, forteller JB at han ikke har noe til overs for demonstrantene som bare kommer for å lage bråk, utstyrt med brannbomber og våpen.

– Det hjelper jo ikke saken i det hele tatt.