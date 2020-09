Andreas Viestads quinoasalat

Kokk og forfatter Andreas Viestad slår et slag for moderne norsk tradisjonsmat. Denne smakfulle quinoasalaten serverer han er sammen med saltbakt fisk fra Innlandet.

Quinoa kommer opprinnelig fra Sør-Amerika. Nå dyrkes den og trives godt også i norsk jord. Oppskriftene er hentet fra boken Gårdsmat fra hjertet av Norge.

Quinoasalat (6 personer):

200 g quinoa

2 ss smør

1 rå polkabete, skåret i tynne skiver med mandolin eller ostehøvel

1 rå gul bete, skåret i tynne skiver med mandolin eller ostehøvel

1 rødløk, grovhakket

2 vårløk, i små biter

2 gulrøtter, i små biter

2 epler, i små biter

12 aspargesbønner, i små biter

Saften av 1 lime

1 dl olivenolje

Salt pepper

Slik gjør du:

Quinoa har et lite lag bitterstoff rundt frøene som beskytter mot fugler, insekter og skadedyr. Det er lurt å skylle quinoaen i et finmasket dørslag i et par minutter før den kokes. Ferdig kokt quinoa skal fortsatt ha litt tyggemotstand, som pasta. Er quinoaen fortsatt litt hard, la den stå og trekke med lokket på i 3–5 minutter til. Du trenger ikke å sette den over varmen, det er nok damp i gryta. Mens quinoaen koker, skjær grønnsakene. Bland kokt quinoa med smør, grønnsaker, limesaft, salt, pepper og olje. Det kan være lurt å blande inn rødbetene helt til slutt, så de ikke rekker å farge alt rundt seg.

Saltbakt innlandsfisk (4 personer):

1 ¼–1 ½ kg hel innlandsfisk som sik og abbor

800 g beter

1–2 ss persille andre urter, som timian eller salvie

grovt salt

50 g grønnkål, presses

1 ½ dl majones

Eventuelt olje

Eventuelt eddik eller sitron

Slik gjør du:

Forvarm ovnen til 220 grader. Rens og skyll fisken. Du trenger ikke å skrape skinnet, men det er fint å fjerne gjellene. Tørk godt (hvis fisken er våt, er det uheldig.) Fyll buken på fisken med persille og eventuelt andre urter. Strø noen desiliter grovt salt utover en ildfast form. Legg betene oppå saltet. Bak i ovnen i 25 minutter.