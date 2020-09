Saffie (8) ble drept på Ariana Grande-konsert: – Det var som en skrekkfilm, med skadde barn over alt

DRAMATISK: Ved en tilfeldighet tok en pressefotograf bilde av Saffies far Andrew og eldre bror Xander like etter at bomben gikk av. De sto på utsiden av arenaen og ventet på familien sin, og var uvitende om at Saffie og moren Lisa lå livstruende skadet på bakken kun meter fra dem. Foto: Joel Goodman / Privat