Tannlege tok med legemidler fra jobben for å voldta samboer

Overgrepene skjedde i en femårsperiode mellom 2014 og 2019. Mannen, som er i 40-årene, ga samboeren sterkt bedøvende midler før han gjennomførte voldtektene, ifølge tiltalen.

Samboeren var fullstendig uvitende om overgrepene frem til saken ble rullet opp i fjor.

Onsdag behandles saken i Oslo tingrett.

Bedøvende midler

Mannen jobbet til vanlig som tannlege på Østlandet. Ifølge tiltalen har han gjennom jobben fått tilgang på de sterkt bedøvende midlene midazolam og rohypnol.

Midazolam er et søvninduserende legemiddel som brukes blant annet i forbindelse med kirurgiske inngrep.

Rohypnol ble tidligere skrevet ut i Norge til pasienter med søvnproblemer, men brukes ikke mer fordi det er sterkt avhengighetsdannende.

Det er dessuten kanskje aller mest kjent som et «voldtektsdop», fordi den som inntar det ofte mister bevisstheten. I flere voldtektssaker har offeret vært ute av stand til å motsette seg overgrepet, fordi vedkommende har vært påvirket av rohypnol.

La selv kortene på bordet

Saken har blitt rullet opp nærmest utelukkende som et resultat av tannlegens egen samarbeidsvilje.

Sent i 2019 gikk han på eget initiativ til politiet for å anmelde seg selv.

Dette skjedde etter at han hadde blitt konfrontert av sin samboer. Deretter forklarte han seg detaljert for politiet.

AKTOR: Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller er påtaleansvarlig i saken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Denne tiltalen hadde ikke blitt som den ble om ikke han la alle kortene på bordet, sier statsadvokat, og aktor i saken, Cecilie Schløsser Møller til TV 2.

Tiltalen omtaler flere av handlingene mannen utførte mot sin samboer i detalj. Han skal blant annet ha benyttet en parfymeflaske, sprøyter og en spatel til å utføre flere av voldtektene.

– Denne saken er svært spesiell. Både med tanke på at tiltalte anmelder seg selv og forklarer seg så detaljert, og fordi det er en tannlege som har benyttet sitt yrke til å tilegne seg legemidlene, sier hun.

Ønsket å samarbeide

Mannen har dermed både erkjent straffskyld, og bidratt sterkt til å oppklare saken.

Han har tidligere hatt praksis ved to ulike tannlegekontorer på Østlandet, der han har forsynt seg av tilsammen over 100 milliliter midazolam og to rohypnoltabletter.

Hans forsvarer, Mikkel Toft Gimse, sier til TV 2 at hans klient har vært opptatt av å samarbeide med politiet.

– Det er en tung prosess, og han gleder seg til å bli ferdig med rettssaken, sier Gimse.

Bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen, Stine Lundevall, ønsker ikke kommentere selve saken, men sier den har vært en belastning for hennes klient.

– Saken er veldig alvorlig, og hun ser frem til å bli ferdig med den, sier Lundevall.

Saken skal opp for retten onsdag den 9. september i Oslo tingrett.