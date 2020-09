Skjønnhetsinfluencer funnet død

Faren, Gerald Peters, bekrefter dødsfallet til Fox News.

Han forteller at han fant sønnen på soverommet ca klokken 11.00 på morgenen, amerikansk tid, og tror at sønnen omkom som følge av en overdose.

Han var en snill sjel

«Kansellerings-kulturen vi befinner oss i har vært en tung byrde for hjertet hans. Han ville ikke noe annet enn å inspirere, få folk til å le og skyve grensene for hva som er akseptabelt i denne verden for unge», sier Gerald til Fox News.

«Han var en snill sjel, som aksepterte alle for hvem de var», fortsetter han.

Faren forteller at han sist snakket med Ethan klokken 10.00 lørdag kveld, amerikansk tid.

Hyllet av venninnen

Ethan var kjent på Instagram for sin lidenskap og sitt talent innen sminke og skjønnhet, med over en halv million følgere.

Venninnen og Instagram-personligheten, Ava Louise, hyllet vennen sin på plattformen ved å dele et bilde med rørende tekst.

«Dette her er min beste venn i hele verden. Han var den eneste personen jeg snakket med i månedsvis. Jeg var helt alene og hadde det vanskelig og Ethan inspirerte meg på nytt. Han var her på bursdagen min for to uker siden og jeg er så takknemlig for at jeg fikk tilbringe den med han», skriver hun under bildet.

«Jeg er så j**** takknemlig for at han fløy ut til Rutgers universitet for å treffe meg. Vi hadde vår siste FaceTime-samtale i går kveld og jeg er så lei meg for at den ble kort», avslutter hun.

Influencerne Jeffree Star og Tana Mongeau er også blant de som har uttrykket sin sorg over tapet av han i sosiale medier.