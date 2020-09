Homofil Steinkjer-trener hyllet av spillerne

Austmo har ansvaret for G14-laget til Steinkjer, en jobb han fikk like etter at han sto fram som homofil i sosiale medier. Søndag hyllet klubben ham da seriekampen mot Trond gikk av stabelen, skriver Trønder-Avisa.

Spillerne bar regnbue-armbind, et regnbueflagg vaiet over banen og Austmo fikk en blomsterbukett for sin åpenhet. Noe av det første han gjorde da han ble trener i klubben var å fortelle om sin legning og trekke fram fotballens sju skeive bud, som Norges Fotballforbund (NFF) har laget.

Austmo jobber i tillegg til å være fotballtrener som lærer. Han håper nå å være et godt forbilde for andre som jobber med barn og ungdom.

– Jeg håpet det skulle bli noe ut av det. Jeg ønsket at det skulle bli en tematikk som ble aktuell igjen. Jeg ønsker å få frem at når man jobber med barn og ungdom – så har man ansvaret for å få inn de holdningene og verdiene de skal bruke, sier Austmo til TV 2.

– Jon Espen har tatt laget med storm. Han har fokusert veldig på det med gode holdninger, nemlig at fotballen skal være for alle – det uansett hudfarge, religion og seksuell legning, sier medtrener Kjetil Mollan til Trønder-Avisa.

Og reaksjonene etter at Jon Espen sto frem som homofil i vår har vært utelukkende positive.

– Det har gått veldig fint for min del. Jeg har fått gode ord både fra private relasjoner, gjennom skolen der jeg er lærer og som trener, sier Austmo.

