Sander Berge forlater landslagstroppen

Fra kl. 20.30: Se Nord-Irland-Norge på TV 2 eller Sumo.

Sander Berge reiser hjem fra Nord-Irland, skriver Norges Fotballforbund på Twitter mandag formiddag.

Sheffield United-spilleren avbrøt søndagens trening, etter at smellen han pådro seg i kneet mot Østerrike viste seg å være verre enn først antatt.

Dermed må Norge klare seg uten en av deres viktigste spillere i kampen som i kveld spilles i Belfast.

– Det betyr at Lars Lagerbäck ikke får drillet den midtbaneduoen han helst vil spille med mot Serbia. Sander Berge er bankers på Norges sentrale midtbanen. Spørsmålet blir derfor: hvem skal spille med Berge mot Serbia om en måned?

– Markus Henriksen er den som har blitt brukt mest, men han har ikke spilt fotball på lang tid. Han presterer godt når han får sjansen. Mattias Normann fikk muligheten, men imponerte ikke. Patrik Berg berg har imponert i Eliteserien, men jeg tviler på at han får muligheten. Jeg tror Henriksen blir Sander Berges makker mot Serbia, derfor er det dumt at ikke de får spilt sammen i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Sander Berge ble skadet i første omgang av Nations League-kampen mot Østerrike fredag, selv om han fullførte kampen. Mandag ble det imidlertid klart at skaden er så ille at han må reise hjem fra landslagssamlingen.

– Han skulle teste i dag, men han fullførte ikke 100 prosent. Jeg får høre med det medisinske apparatet. Han er et stort spørsmålstegn for morgendagen. Det er mindre enn 50 prosent sjanse for at han spiller, hvis jeg skal bedømme, sa landslagssjef Lars Lagerbäck på en pressekonferanse søndag kveld.

Sander Berges Sheffield United sesongåpner mot Wolverhampton mandag 14. september hjemme på Bramall Lane.