Svarer på ryktene: – Jeg vil ha «credden»!

På den populære og anonyme appen Jodel ble det spekulert mye i hvordan Bragstad har mistet kiloene. Følgerne på sosiale medier har sett han gå fra 90 kg til 70 kg.

Dette har startet mange rykter. Fettsuging var en mistanke som har florert i flere plattformer på sosiale medier.

På spørsmål fra God kveld Norge ler Bragstad av ryktene om han har tatt fettsuging og avkrefter dem.

– Det er jo bare gøy at folk lager sånne historier, men jeg har lyst til å si at jeg vil ha «credden» for at jeg faktisk har spist så sunt og trent, sier han.

– Jeg kan godt avkrefte, for det har jeg ikke gjort. Men er man aktuell i sladderen så er man aktuell i livet, så jeg tenker: «fortsett», legger han til med et smil.

Hadde mistet håpet

Bragstad forteller at tapet av faren, kjærlighetsbrudd og depresjon har preget livet hans de siste årene. Han gikk på tunge antidepressive medisiner, noe som ifølge hans selv gjorde at han begynte å legge på seg.

Et møte med et ektepar skulle være det han trengte for å legge om livsstilen helt. Siden januar har de fått han til å trene tre ganger i uken og utarbeidet en kostholdsplan med han.

Preben Danielsen er personlig trener og Thea Helene Danielsen er kostholdsveileder. Sammen driver de Flexikost og har veiledet Erlend Elias de siste åtte månedene. Foto: Maria Elise Bjarnesdatter Rypdal

– Jeg traff ekteparet Preben og Thea, som driver kostholdsprogrammet Flexikost, i oktober, 2019. De sa at de kunne hjelpe meg og da tenkte jeg okei. Jeg gikk jo på heavy antidepressive, da fungerer ikke metabolismen i kroppen helt som den skal, så jeg var rett og slett tjukk, innrømmer Bragstad.

Han trappet av medisinene frem til jul og begynte med Flexikost etter juleferien.

I tillegg forteller han om en sjokkbeskjed han skal ha fått av legen.

– Egentlig hadde jeg mistet litt håpet, men så sa legen til meg at det er ikke sikkert jeg blir 40 år engang. Da tenkte jeg bare: «What?». Så sa han at: «Nei, du lever så usunt med altfor høyt kolesterol og blodtrykk». Den beskjeden var pushen til at jeg sa ja til å være med på kostholds- og treningsprogrammet som jeg nå har holdt på med i åtte måneder, legger han til.

Det å være ufrivillig singel er også noe som har fått Bragstad til å ville endre livssituasjonen. Han forteller at selvbildet stod i veien for kjærlighetslivet.

– Det er sikkert noen som ville hatt meg, herregud, men jeg var jo ikke villig til å gå på date når jeg så sånn ut. Helt utelukket, sier Bragstad og fortsetter:

Erlend Elias har i løpet av åtte måneder

– Jeg er jo onkel til to små som jeg er vanvittig glad i, også har jeg jo en lillebror som har flyttet til Oslo. Så jeg vil jo være her og passe på de.

Avhengig av cola

Han forteller at den første måneden var den vanskeligste og at nedtrappingen på cola var det tøffeste. Også her var ekteparet Danielsen pådrivere.

– De har vært j*** tålmodige, kan du tenke deg når jeg begynte å nedtrappe på cola, fy faen jeg ble forbanna og aggressiv. Ropte og skrek, ler han.

Nå har han ikke drukket cola siden 1. februar og forteller at han ikke lenger savner hverken det eller den usunne maten.

– Jeg var avhengig av sukker. Jeg visste ikke at det gikk an, folk sa jo det, «du er avhengig av cola, du er avhengig av sukker». Jeg bare: «yeah right». Men det var skikkelig nedtrapping. Det var ett glass om morgenen, ett om kvelden også ett mindre og ett mindre.

Støtteapparat

Han forteller at det å ha familien i ryggen og hvor glade de ble av å se at han har blitt frisk har gjort at han holder motivasjonen oppe.

– Det har vært beintøft, jeg har jo ikke hatt tid til noe sosialisering fordi man blir dritsliten. Men så er jeg jo glad og positiv og mer virkelighetsnær. Mye mindre dramatisk, mer kontroll. Så ja, trening gjør noe med deg. Det er nå greit at kroppen har blitt slank. Det er ikke det viktigste. Det viktigste er at jeg fikk kontroll på hodet, utfyller Bragstad.

Nå sier han at han har kommet dit han vil være og at resultatene gjør at han vil opprettholde den nye livsstilen.

– Mental helse betyr mye for meg. Jeg tenker at det å trene og spise sunt, det kan gjøre meg frisk fra depresjon. Det er kanskje det som overrasket meg mest.