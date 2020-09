Nye tiltak presentert: Slik skal de få bukt med rasisme i idretten

I midten av juni satte kulturminister Abid Raja (V) ned en arbeidsgruppe for å finne en tiltaksplan for å jobbe mot rasisme i idretten. Raja har i tillegg bestilt en rapport fra idretten.

Denne ble presentert mandag og inneholder følgende fem punkter:

1. Behov for varslingskanal

2. Aktiv rekruttering av minioriteter til alle idrettens ledd

3. Holdningsarbeid

4. Regelverk og håndtering

5. Kunnskapsbehov

– Jeg er veldig takknemlig for rapporten. Den er veldig konkret. Vi i idretten er takknemlig for arbeidet og initiativet fra kulturministeren og arbeidsgruppen. Jeg gleder meg til å ta tak i det og implementere tiltakene så rakst som mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll til TV 2.

– Jeg var sjokkert før sommeren da idretten sa de ikke hadde hatt målrettet innsats for å nedkjempe rasisme. Norges raskeste kvinne har blitt utsatt for rasisme. Hun som har sloss for Norge og brytet seg til gullmedalje har blitt fortalt at hun ikke fortjener å synge nasjonalsangen. Da må vi ta tak i dette, sier kulturminister Abid Raja (V) til TV2.

– Jeg er glad for at dette utvalget har lagt frem fem konkrete tiltak til idretten. Jeg har lovet at alle som satt seg ned i den gruppen, at så lenge jeg er kulturminister og denne regjeringen er på vakt, så skal ingen av disse tiltakene bli lagt i en skuff. De kommer til å bli fulgt opp i vår dialog med idretten, fullfører Raja.

Kulturministeren kunne også fortelle at det ikke skal skorte på støtte fra regjeringen.

– Vi skal stille opp med milliarder av kroner til idretten og frivilligheten. Det gjør vi gledelig. Da forventer vi at den følges opp slik at det blir nulltoleranse for rasisme, hat mot homofile og funksjonsnedsatte. Det skulle bare mangle, sier Raja.

Etterlyser idrettsidoler

I det det tredje punktet, som omhandler holdningsarbeid, håper arbeidsgruppen å få store idrettsnavn på banen – som kan stå frem og statuere et eksempel.

– Vi har tro på synlighet, rollemodeller og historier. Vi etterlyser store helter som kan stå fram med sine historier som kan danne grunnlag for hvordan vi kan gjøre dette, uttalte utvalgsmedlem og tidligere friidrettsutøver Yngvar Andersen i presentasjonen.

Selv om han vet det kan være en vanskelig oppgave å overkomme.

– Det er selvsagt vanskelig å finne noen som er godt voksne, kanskje et stort idol, og som har vært i utallige garderober og overhørt både rasisme og andre former for diskriminering og som kan si «jeg har hørt på dette i 30 år. Nå er det stopp. Neste gang sier jeg ifra», fullfører Andersen.

Flere involverte

Kulturdepartementet skal være sekretariat for gruppen som skal ledes av Marco Elsafadi. Han får med seg Siri Nilminie Avlesen-Østli, Grace Bullen, Ezinne Okparaebo, Daniel Getaneh Hatland, Yngvar Andersen, Magne Brekke (Oslo Idrettskrets), Prisca Bruno Massao (Høyskolen Innlandet). Fra Norges Idrettsforbund bidrar Håvard Øvregård og Marcela Bustos.

– Jeg har opplevd jobben som veldig tydelig. Det var mange av oss og vi var enige på mange av punktene. De fem punktene vi kom fram til føler vi var de viktigste. Det er viktig for meg å være med fordi jeg har opplevd rasisme. Jeg er en minioritetsdame, og sammen med de andre vet jeg hvor skoen trykker, sier utvalgsmedlem og friidrettsutøver Ezinne Okparaebo til TV 2.

– De skal fremme en konkret liste med forslag til hva man skal gjøre for å komme i mål. Et relativt fritt mandat, egentlig, sa kulturminister Abid Raja (V) i juni.