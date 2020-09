Læreren sa ett ord til elevene – ble suspendert på dagen

Greg Patton får ikke fortsette kurset i kommunikasjonsledelse på USC Marshall School of Business etter at han forklarte hvordan det kinesiske ordet «'nèi ge'» uttales.

Det var 20. august at professor Greg Patton fikk beskjed om at han er suspendert på ubestemt tid etter at han holdt et nettkurs for USC Marshall School of Business i Los Angeles.

Det skriver Los Angeles Times.

I starten av det tre uker lange kurset, som handler om kommunikasjonsledelse, pratet han om viktigheten med fyllord, som for eksempel amerikanske «er» og «um».

På norsk er ord som da, jo, altså, vel, visst og gitt, fyllord.

– I Kina er det vanligste fyllordet «'nèi ge'», forklarte han.

«Nèi ge» kan uttales «nah-guh» eller «nay-guh» på mandarin. Patton, som har undervist i over 20 år, brukte sistnevnte uttalelse og sa «nay-guh» tre ganger.

Det fikk flere av elevene til å reagere sterkt, ettersom det kunne høres ut som «nigger, nigger, nigger».

Kort tid etter hadde flere av studentene varslet skolens rektor.

LOS ANGELES: En kvinne passerer skiltet utenfor USC University of Southern California, som USC Marshall School of Business er en del av, hvor Greg Patton har undervist i en årrekke. Foto: Frederic J. Brown/AP

«Sårende og uakseptabelt»

«Det er over 10.000 tegn i det kinesiske skriftspråket, og å bruke dette ordet ... Det er sårende og uakseptabelt i vårt USC Marshall-samfunn,» skriver studentene i et brev til universitetsrektor Geoffrey Garrett.

Studentene hevder at psyken deres er blitt skadet etter å ha hørt på Patton, og at de nå har vansker med å fokusere på resten av studiene.

«Å forvente at vi går på dette kurset i to uker til, når vi vet at professoren ikke har takt og tone, rasebevissthet og empati til å lede og undervise et publikum som er så mangfoldig som oss, er uakseptabelt,» står det i brevet.

Full støtte fra rektor

Rektor Garrett har full forståelse hvorfor kursdeltakerne reagerer, og i en e-post til alle studentene på universitetet skriver han at Patton har forårsaket stor smerte.

Dette skriver han:

«Forståelig nok, har dette forårsaket stor smerte og gjort elevene opprørte, og det er jeg utrolig lei meg for. Det er uakseptabelt at noen i fakultetet bruker slike eksempler eller ord i undervisningen, siden de kan marginalisere og skade dere og deres psykiske trygghet. Som skole, må og skal vi være bedre».

Professor Patton legger seg ifølge New York Daily News langflat og beklager at han brukte «'nèi ge'» som eksempel.

I en e-post til elevene sine skriver han dette:

«Dette er et eksempel jeg tidligere har fått positive tilbakemeldinger på. Men, jeg innså ikke at det kan bli oppfattet forskjellig av publikum, basert på deres egne opplevelser. Det er min feil».

HELSE: Flere av elevene har klaget på dårlig helse etter Pattons uttalelser. Bildet viser universitetets helsesenter. Foto: Richard Vogel/AP

Støtte fra elever med kinesisk opphav

Forrige uke skrev en gruppe på rundt hundre elever, hvorav de fleste har kinesisk opphav, et brev til skoleledelsen for å vise sin støtte overfor Patton.

De mener at saken er overdrevet, og at Patton åpenbart ikke mente å være rasistisk.

De mener også at det er skammelig at kinesiske ord, som «'nèi ge'», blir omtalt som rasistiske.

«Vi er svært skuffet over at anklagene i tillegg er fornærmende overfor det kinesiske språket, som er det mest brukte i verden,» skriver de.

I pressemeldingen opplyser skoleledelsen av Patton har gått med på å ta «en kortvarig pause» fra undervisningen mens de vurderer veien videre.