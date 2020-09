Fredric Aasbø er en av verdens beste bak rattet. Nå leder han norsk versjon av Top Gear

I en leilighet som huser litt under 70 kvadrat på Tomter utenfor Oslo møter vi verdensmester i drifting, Fredric Aasbø (35) og forloveden Hunter Taylor (27).

Når vi spør Aasbø om han kan forklare kort hva drifting er, beskriver han det på følgende måte:

– Drifting er motorsportens svar på snowboard og skateboard. Det er to biler som kjører mot hverandre på tvers, med rykende bakhjul. Det er 1000 hestekrefter, det er en «dog fight» hvor man prøver å gjøre et så dristig «run» som mulig. Og i 2015 ble jeg verdensmester i den galskapen der.

Åpnet dører

Aasbø, som har tilbrakt store deler av livet bak rattet, har fått oppleve det kanskje mange drømmer om.

– Drifting har tatt meg over hele verden. Nå har jeg 250 reisedøgn i året. Jeg er rundt omkring i Asia, USA og i Norge, forteller han.

I fjor vår var han med på å spille inn en Bollywood-film, og i tillegg har han vært stunt-sjåfør i Netflix-filmen «6 Underground» hvor superstjernen Ryan Reynolds hadde hovedrollen.

Og når du ser de dristige bil-scenene i Børning-filmene, ja da er det mest sannsynlig Fredric Aasbø bak rattet.

Ekte kjærlighet

Fredrik bor sammen med syv år yngre Hunter Taylor fra California. Og for å kapre den vakre jenta fra USA, måtte det til en litt spesiell tredje date.

– Jeg hadde akkurat møtt han, og så sier han: «La oss dra til Hawaii», forteller Taylor.

– Men jeg tenkte «det er en gratis tur til Hawaii», og vi ble forelsket på vår tredje date, fortsetter hun.

Det viste seg å være ekte kjærlighet, for i fjor gikk han ned på kne.

– Når du skal fri til en amerikaner, så er det veldig viktig med denne ringen da, starter Aasbø, mens han mimrer tilbake.

– Jeg kjørte billøp rett før, og jeg hadde med meg denne ringen og prøvde å ikke miste den. Jeg var skikkelig nervøs, mye mer nervøs enn når jeg kjører bil. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror det er et tegn på ekte kjærlighet.

Programleder

Nå er han aktuell som programleder på Dplay for den norske versjonen av Top Gear sammen med Petter Schjerven og Esben Selvig. Top Gear er opprinnelig et britisk bilprogram som har gått på BBC siden 2002, og det anslås at det hadde over 350 millioner ukentlige seere på det meste.

– For å være helt ærlig så var jeg supernervøs før Top Gear, fordi det er som å hoppe etter Wirkola. Samtidig så merket jeg da vi begynte med innspillingen at her får vi lov til å være oss selv, og vi får lage vår egen vri på det, forteller han stolt.

– Petter Schjerven og Esben Selvig er helt sinnssykt dyktige, erfarne og ikke minst morsomme, fortsetter han.

Til tross for at Aasbø er en av verdens beste bak rattet, er det én ting han gruer seg til.

– De to gutta har kjørt fra meg på racerbanen. Jeg liker ikke å snakke om det, men de har knust meg i noen av konkurransene, innrømmer 35-åringen.

Norskkurs

Hvis Hunter Taylor har tenkt å se programme må hun lære seg norsk. Det har hun allerede startet med.

– Jeg har øvd meg på norsk siden jeg kom hit, men for det meste har jeg lært stygge ord som «hestkuk», sier hun, mens hun bryter ut i latter.

Hun forklarer at hun går på norskkurs og ønsker at de fremtidige barna skal lære begge språkene.

– Jeg har egentlig aldri vært helt klar for barn, men jeg begynner å bli det nå, sier Aasbø

– Jeg skal ha barn før jeg er 30, skyter Taylor raskt inn.

Det er ikke bare norsk Hunter Taylor har lært se. Hun er nemlig også en habil drifting-sjåfør.

– Han kastet meg i bilen og sa «gass på og se hva som skjer», og siden den gang er jeg blitt hekta, forteller hun og fortsetter:

– Mitt store mål er å slå deg i en konkurranse.

– Det kommer til å skje, merk mine ord!, svarer Aasbø.