Høyre foreslår å la Vinmonopolet ha åpent til klokken 20.00

Høyres programkomite presenterer i dag førsteutkastet til det som skal bli valgprogram neste år.

– Høyre skal vinne valget i 2021, fordi vi har et viktig prosjekt. Vi skal lose Norge gjennom koronakrisen, men også utvikle ny politikk, sier lederen av komiteen, Linda Hofstad Helleland.

Dette er politikken Høyre håper skal få regjeringen gjenvalgt, og gi Erna Solberg en tredje periode som statsminister.

Vil ha søndagsåpent

Høyre tviholder på at de vil ha søndagsåpne butikker. Dette har partiet forsøkt å få flertall for tidligere, uten å lykkes.

I tillegg vil de gi butikkene mulighet til å selge alkohol til klokka. 23.00, og holde Vinmonolpolet åpent til klokken 20.00 på hverdager.

Dette er saker hvor regjeringspartner KrF er sterkt imot.

«Støtte til nærområdene»

Noe av det partiet foreslår er å primært hjelpe folk på flukt gjennom økonomisk støtte i nærområdene.

Det foreslås også å utrede et system der Norge gir beskyttelse til flyktninger gjennom å betale for omplassering til trygge tredjeland.

Det foreslås også at det som hovedregel kun skal gis midlertidig opphold, og «forvente tilbakeføring til områder personer har flyktet fra når dette blir trygt».

Vil gi statsborgerskap raskere

Programkomiteen foreslår å gi statsborgerskap raskere til innvandrere som raskt lærer seg språket, kommer seg i jobb og har integrert seg godt i det norsk samfunnet. Men de vil vil vurdere strengere krav til norskkunnskaper for å få statsborgerskap (fra språkkravet B1 til B2)

De vil også innføre foreldelsesfrist på 20 år i saker hvor statsborgerskap er blitt innvilget på feil grunnlag.

Bytterett for eldre

Programkomiteen foreslår også å gi eldre bytterett i eldreomsorgen

De eldre skal kunne bytte sykehjem om han eller hun ikke trives, eller skifte ut hjemmehjelperen.

«Innføre bytterett for eldre som bor på sykehjem eller mottar hjemmehjelpstjenester og hjemmesykepleien.»

Nytt jobbskattefradrag

Programkomiteen nøyer seg med å foreslå at Høyre skal gjennomføre moderate skattelettelser.

Høyre foreslår å innføre et såkalt jobbskattefradrag for alle under 30 år. Det vil si en ekstra skattelette til unge mennesker som er i jobb, noe som i så fall vil bety at de som er utenfor arbeidslivet vil betale mer i skatt enn de som er i arbeid.

Programkomiteen har sett til Sverige som har hatt et såkalt jobbskattefradrag i mange år. Nabolandet vårt bruker bruker ca 100 milliarder kroner i året på det. For den enkelte arbeidstaker utgjør det der ca tusen kroner i skattelette i måneden så lenge du er i arbeid.

Uenig om fylkeskommunen

Programutkastet inneholder ingen nye store velferdsreformer, men heller ingen store omprioriteringer i form av velferdskutt, slik NHO tok til orde for i forrige uke. Høyres programkomite nøyer seg med at den såkalte ABE-reformen skal videreføres, noe som betyr at alle statlige virksomheter pålegges å kutte 0,5 prosent av sine budsjetter årlig.

Men Høyre er ikke enige om hva de skal gjøre med fylkene.

Partiet har tidligere ønsket å legge ned fylkeskommunen, men nå er programkomiteen mer avventende.

Flertallet foreslår å evaluere regionreformen før man konkluderer, mens mindretallet foreslår å legge ned fylkene uansett.

Ingen bompengekutt

Høyre vil ikke kutte i bompengeinnkrevingen, men følger etter Arbeiderpartiet og vil erstatte bompenger med GPS-basert veiprising.

Staten skal ta inn like mye penger som nå, men vil fordeles på flere. Du skal kun betale for antall kilometer du kjører på veien.

Vil stramme inn på elbilfordelene

Programkomiteen foreslår å «gradvis trappe ned el-bilfordelene, i første omgang på de dyreste el-bilene.»

Har satt seg som «mål at det første elektriske passasjerflyet skal være i luften i 2025»

Vil selge seg ned i Equinor. Et flertall i komiteen ønsker å redusere staten eierskap i Equinor, men beholde en majoritet av aksjene.

Tror på fire nye år

Nå skal programmet ut til høring i partiet.

– Fram til mars neste år skal partiet få komme med forslag til endringer, og helt nye forslag, sier Helleland.

Komitelederen er trygg på at programmet vil bli tatt godt imot.

–Mer enn noen gang er jeg overbevist om at fire nye år med Erna Solberg er fullt ut mulig, sier Helleland.