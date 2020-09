Avslører Skal vi danse-tabbe

– Dere ser kanskje det hvite som er på vei ut av kjolen min? Og dere lurer kanskje på hva det er for noe? Vel, det skal jeg fortelle dere... Det er et TRUSEINNLEGG!

Slik starter Kristin Gjelsviks Instagram-innlegg.

Svettehjelp

Hun forklarer også årsaken til den noe uvanlige bruken av et underlivsprodukt.

– Jeg stappet det opp i armhulen, for å få kontroll på svetten... Og som dere ser, så gikk det gikk sånn passe bra.

Se Gjelsviks dans under, som er fra direktesendingen på lørdag.

– Det var nesten litt synd at truseinnlegget fant veien ut av kjolen på generalprøven, for det kunne definitivt blitt et morsomt tema like etter dansen da vi danset live!

Til TV 2 sier den blide bergenseren at hun fant på truseinnlegg-trikset selv.

– Jeg fikk plutselig en fiks idé. Jeg har ikke lest om det noe sted, men jeg skjønner jo kanskje at dette ikke er et kjent triks, når jeg ser hvordan det gikk. Jeg anbefaler det ikke, sier hun lattermildt.

Foreviget

Som influenseren poengterer, skjedde uhellet på generalprøven.

Det er under denne prøven at de profesjonelle fotografene får ta bilder av kjendisene. Det betyr at de fleste bilder som er foreviget fra showet, har et lite hvitt bind i bildet.

PRIK: Det var Gjelsvik selv som forklarte hva den lille, hvite prikken på bildet var. Foto: Espen Solli/TV 2

Reality-deltakeren har selv masse selvironi, og syns hendelsen var morsom. Avslutningsvis sier hun følgende til fansen på Instagram:

– Jeg er så stolt over oss alle sammen, og evig takknemlig for å få oppleve dette med verdens fineste bukett (proff)dansere! For vi kan vel kalle oss dansere nå, eller hva?

Overfor TV 2 avslører hun at lørdagens dans blir en slowfox.

– Det blir jo i helt andre enden av skalaen! Jeg danset jo paso doble forrige lørdag, hvor man skal være sint. Nå skal jeg være blid, og prøve å være sjarmerende. Det er jo gøy å få prøvd det to ytterpunktene i dansing så tidlig!

Målet til 34-åringen er å nå langt, og hun og dansepartneren Catalin Andrei Mihu (26) trener godt og mye sammen.