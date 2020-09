Legenden tror Djokovic kommer til å være den slemme resten av karrieren

En av tennis-historiens villmenn, John McEnroe, tror Novak Djokovic må leve med stempelet som en rakker resten av karrieren etter US Open-skandalen.

Storfavoritt Djokovic ble kastet på hodet ut av US Open etter at han i en frustrasjon slo en ball rett i halsen til en linjedommer. Slaget var utilsiktet, men reglene er likevel krystallklare: Djokovic ble diskvalifisert på stedet.

Djokovic har seinere lagt seg flat og sagt unnskyld, men på banen kranglet han med dommeren om avgjørelsen og hevdet det var en overreaksjon. – Hun må ikke engang på sykehus, sa han om linjedommeren.

– Presset tok ham, tror jeg. Jeg tror det har skjedd mye av og på banen. Det har så klart påvirket ham, og uansett om han liker det eller ikke, kommer han til å være den slemme resten av karrieren. Det blir spennende å se hvordan han håndterer det, sier legenden John McEnroe til ESPN.

– Må omfavne rollen

McEnroe vet hva han snakker om, og er blitt kastet ut av mang en turnering. I 1990 ble han kastet ut av Grand Slam-turneringen Australian Open for verbal mishandling av dommeren.

– Jeg tror ikke at han ikke kan komme tilbake. Hvis han omfavner denne rollen, tror jeg han kan slå tilbake. Han jakter historie og prøver å passere Rafael Nadal og Roger Federer. Han er yngre og har mye som går hans vei, men denne flekken blir han ikke kvitt, sier McEnroe.

Til tross for slemming-stempelet, vant McEnroe sju Grand Slam-titler i sin karriere.

Korona-problemer

En som har vært i samme situasjon som Djokovic, er 21-åringen Denis Sjapovalov, som søndag tok seg videre i US Open. Han traff en dommer med et frustrert slag i Davis Cup i 2017.

– Det er bare veldig synd for alle involverte. Jeg har vært i den situasjonen, så jeg vet hvordan Novak har det. Det er klart han ikke mente å treffe henne. Takk og lov for at hun har det bra, det kunne ha gått veldig, veldig dårlig, sier Sjapovalov.

Djokovic har vært i hardt vær tidligere i år også, etter at han arrangerte en oppvisningsturnering midt i koronatiden. Det medførte smittespredning og Djokovic fikk hard kritikk.

