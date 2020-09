Fotballryktene: Suárez må gjennomføre språktest før sjokkovergang

Det har vært utbredte rapporter om at Juventus skal ha kommet til enighet om en overgang for Luis Suárez. Det melder Football-Italia. Barcelona-spissen må avlegge en språktest mandag i et forsøk på å få italiensk statsborgerskap – som gjør det mulig for 33-åringen å gjøre en overgang til seriemesteren i Serie A. Det skriver engelske Eurosport.

Barcelonas nye manager Ronald Koeman har fortalt klubben at han ønsker å beholde Bayern München-utlånte Philippe Coutinho den kommende sesongen. Det melder Marca.

34 år gamle Edin Dzeko har sagt til Roma at han ønsker en overgang til Juventus. Hovedstadsklubben ønsker å erstatte spissen med Napolis Arkadiusz Milik. Det skriver Corriere dello Sport.

Ole Gunnar Solskjær har personlig snakket med Borussia Dortmunds stjerneskudd Jadon Sancho. Manchester United-manageren skal også ha fortalt Ed Woodward at han ønsker å hente 21-åringen i dette overgangsvinduet, melder Express.

Selv om Gareth Bale har et stort ønske om å forlate Real Madrid har det ennå ikke kommet noen formelle bud for waliseren. Nå kan det hende at 31-åringen må gå ned i lønn for å bli værende hos den spanske seriemesteren. Det skriver Mundo Deportivo.

Barcelona forbereder et bud på Inters spiss Lautaro Martinez. Argentineren skal, ifølge Goal, være Suárez sin erstatter. Barcelona-trener Ronal Koeman har gjort det klart at han ikke har uruguayeneren med i sine fremtidsplaner.

West Ham må doble budet for å sikre seg Burney-stopper James Tarkowski. London-klubben har allerede bydd 32 millioner kroner for den engelske 27-åringen. Det hevder The Sun.