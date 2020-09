Savnet eldre kvinne funnet død

Et eldre ektepar ble meldt savnet natt til søndag. Mandag morgen ble en kvinne i slutten av 70-årene funnet død.

Det opplyser politiet på Twitter.

– Letemannskaper har funnet den savnede kvinnen død. Pårørende er varslet. Søket etter ektemannen fortsetter med uforminsket styrke, står det i meldingen fra Trøndelag politidistrikt.

Familien hadde ikke hatt kontakt med ekteparet siden torsdag kveld og meldte dem savnet søndag.

Politiet satte natt til mandag i gang en større leteaksjon etter at ekteparets bil ble lokalisert ved et turområde i Namsos.

– Hovedredningssentralen bistår med et Sea King redningshelikopter og frivillige fra Norske Redningshunder og Røde Kors bistår i letingen. Også Sivilforsvaret deltar med ATV samt at politiet bistår med to hundepatruljer, opplyste operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Mannen er i begynnelsen av 80-årene og kvinnen i slutten av 70-årene, opplyser politiet til Adresseavisen.

Letingen foregår i turområdet ved Høknesvatnet, nordøst for Namsos sentrum, opplyser politiet.

