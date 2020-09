Hittil i år har et område som er ti ganger større en byen New York brent ned i California. En av de som ble evakuert fra den massive brannen som startet i helgen beskriver opplevelsen som «å sitte i en ovn».

Store branner har den siste tiden herjet i den amerikanske delstaten California, og guvernør Gavin Newsom har erklært unntakstilstand i flere områder. Aldri før har et så store områder blitt rammet av brann i delstaten. At rekorden kommer så tidlig på året får delstatens brannsjef, Richard Cordova, til å reagere:

– Det er galskap. Vi har ikke engang kommet oss til brannsesongen i oktober og november, og vi har slått alle rekorder, sier Cordova til CNN.

– Trenger pause

Hittil i år har et område som er over ti ganger større en byen New York gått med i brannene, skriver nyhetskanalen.

– Vi er bekymret fordi brannmannskapene trenger pause fra å bekjempe brannene, sier han videre.

Ifølge nyhetskanalen får mannskapene trolig ikke pause med det første, ettersom brannen som har fått navn «Creek Fire» beveger seg kjapt gjennom Sierra National Forest. Den startet fredag, og har siden eksplodert i omfang.

Over 450 brannmannskap deltar i slukningsarbeidet, i tillegg til tre helikopter og tre brannfly, ifølge amerikanske myndigheter. Årsaken til brannen er ikke kjent, men er under etterforskning.

– Som et helvete

Søndag ble over 200 personer evakuert i helikopter da den eneste veien ut fra friluftsområdet Mammoth Pool Reservoir ble blokkert av flammer og trær som hadde falt. Ifølge sheriff Tyson Pogue var rundt 20 av de evakuerte skadet, deriblant brukne bein og brannskader. To av dem måtte evakueres på båre.

Et bilde delt av den amerikanske nasjonalgarden viser et 20-talls mennesker som ble evakuert i et av deres Chinook-helikoptre.

EVAKUERT: Over 200 ble evakuert av et av nasjonalgardens Chinook-helikopter lørdag. Foto: California National Guard

– Situasjonen kan bare beskrives som et helvete for stakkarene der ute, sier Pogue.

Null prosent av brannen er under kontroll, opplyser amerikanske myndigheter, og sheriff-kontoret i Fresno fylke har beordret alle til å evakuere området Shaver Lake.

– Det er umiddelbar fare for liv og eiendom fordi Creek Fire beveger seg så raskt, uttaler sheriff-kontoret.

Ifølge nyhetsbyrået AP nektet to campingturister å evakuere i helgen. Hva som har skjedd med siden er uklart, opplyser det lokale sheriffkontoret.

– Som å sitte i en ovn

Avisen San Francisco Chronicle har snakket med folk som var i området der det brant. 26 år gamle Saul Hernandez forteller til avisen at han ikke var særlig bekymret lørdag, ettersom brannen da var et godt stykke unna Mammoth Pool Resorvoir. Dette er et populært område for fiske og båt-turer, skriver nyhetsbyrået AP.

Senere på dagen så han flammer strekke seg over tretoppene, og at brannen raskt spredte seg rundt innsjøen der han og en kompis oppholdt seg.

– Røyken og rester fra brannen slo mot oss fra intet. Vi prøvde å dekke oss til, men det var vanskelig å puste, sier han.

– Det var som å sitte i en ovn, sier han videre.

Til slutt ble Hernandez og kompisen, som hadde vært på telttur sammen, reddet i helikopter.