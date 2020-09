Vidunderbarn (17) ble tidenes yngste målscorer for Spania

Spania-Ukraina 4-0

Torsdag fikk Barcelona-juvelen landslagsdebuten mot Tyskland. Søndag fikk han sin første kamp fra start hjemme mot Ukraina i Nations League.

Fati takket for tilliten. Bare ett og et halvt minutt var spilt da kantspilleren skaffet straffespark. Han slo først en frekk tunnel langs sidelinjen, før han spurtet inn i feltet og ble felt etter en lekker finte. Sergio Ramos omsatte straffen til mål.

Etter drøyt halvtimen spilt scoret Fati. Han tok et touch innover i banen, før han på lekkert vis skrudde ballen via stolpen og inn. Med det ble han tidenes yngste målscorer for det spanske landslaget. Rekorden tilhørte tidligere Errazquin, satt i 1925, ifølge Marca. Errazquin var 18 år og 344 dager da han scoret sitt første landslagsmål.

Fati er på sin side 17 år og 311 dager.

– For en måte å markere seg på, og for en fremtid den gutten kan ha. Det er så høy klasse på det Fati holder på med. Han har definitivt vist at han har dette nivået inne – og vel så det, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Sergio Ramos scoret også 2-0-målet på heading etter innlegg fra Dani Olmo. I andre omgang økte Ferrán Torres ledelsen til 4-0. Det var den ferske Manchester City-spillerens første landslagsmål.