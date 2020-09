Dette synes ikke TV 2s ekspert noe om

Fra kl. 20.30: Se Nord-Irland-Norge på TV 2 eller Sumo.

Det norske landslaget skuffet stort mot Østerrike. Ekspertene mente at de offensive pasningene var sjokkerende svake. Før timen var spilt ble det knapt nok skapt en sjanse.

– Det sprakk mest i angrepsspillet. Med det høye presset deres ble vi helt stillestående, passive og til og med paralyserte. Så det var det store problemet. At vi tapte ballen litt for ofte etter to-tre pasninger, sa Lars Lagerbäck under pressekonferansen søndag.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp mener at Lagerbäck må gjøre endringer på laget mot Nord-Irland. Trolig blir landslagssjefen uansett nødt til det, ettersom Sander Berge «er et stort spørsmålstegn.»

Celtic-utlånte Mohamed «Moi» Elyounoussi bør starte nå etter å ha vært suspendert mot Østerrike, mener TV 2s ekspert. Foto: Paul Mcerlane

Men det er på flankene Huseklepp mener skoen trykker.

– Jeg vil ha «Moi» inn på laget. For du trenger noe annet. Sist spilte de med fire sentrale midtbanespillere, nesten. Du hadde ingen rene kanter. Så jeg tror det er viktig å få inn «Moi». I hvert fall når Ødegaard er borte – Norges desidert mest kreative spiller, sier Huseklepp.

Bruker ofte defensive kanter

At Lagerbäck går for kantspillere som ikke er klassiske vinger, er ingen sjelden vare. I de siste EM-kvalifiseringskampene i fjor, mot Malta og Færøyene, var det Mats Møller Dæhli, Iver Fossum og Ole Selnæs som ble brukt i posisjonene.

Mot Romania, Spania og Sverige startet Ole Selnæs og Stefan Johansen, med Martin Ødegaard som hengende spiss.

Tidligere landslagsving Erik Huseklepp vil se «Moi» på laget mot Nord-Irland. Foto: Erlend Aas

Mot Østerrike sist var det Stefan Johansen og Morten Thorsby som ble brukt. Huseklepp er ikke fan av valget å bruke to defensivt anlagte spillere på kantene.

– Jeg synes ikke noe om det. Man trenger kreativitet der. Når man har så få spillere som er kreative midtbanespillere, har så få kantalternativer og «Moi» i tillegg var suspendert, kan jeg ikke forstå hvordan Jens Petter Hauge ikke var med A-landslaget. Han tilfører noe helt annet enn en type som Fossum og slike spillere som trives best sentralt. Han hadde de trengt mot Østerrike, sier den tidligere driblefanten, før han ser frem mot Nord-Irland-kampen:

– Nå er «Moi» tilbake. Da har du én, og da er det i hvert fall ikke like kritisk.

Selv er «Moi», som er på utlån fra Southampton til Celtic, lysten på å starte sin første landskamp på halvannet år.

– Jeg òg har veldig lyst til å starte og spille, selvfølgelig, som alle andre. Det har vært noen år med skader og sånne ting som har vært litt tøft, men jeg har veldig lyst til å komme meg tilbake her, sier den driblesterke kantspilleren.

– For det første er han som spiller og menneske full av energi. Han har litt andre egenskaper enn de andre midtbanespillerne vi har. De siste årene har han også utviklet forsvarsspillet sånn vi vil spille. Det har vært veldig trist at han har hatt de skadeavbrekkene, men jeg er glad han er med i troppen, sier Lagerbäck.

Gitt at Sander Berge ikke blir klar, ser Huseklepp for seg at midtbanen kommer til å bli slik mot Nord-Irland:

Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Mathias Normann og Stefan Johansen.

– Det er veldig dumt om Berge er ute. Midtbanen fikk mye kritikk sist, men skulle jeg ha gitt én godkjent, hadde det vært Berge. Han traff heller ikke på sistepasningen, men jeg syntes han var den beste på midtbanen.

– Duket for Sørloth

Det neste spørsmålet er hvem som starter på spissplass. Lagerbäck uttalte søndag at han er usikker på hvorvidt Joshua King kan spille mer enn 60 minutter mot Nord-Irland. Alexander Sørloth gjorde på sin side sakene sine godt etter at han ble byttet inn Østerrike.

Alexander Sørloth la opp til Erling Braut Haalands første landslagsmål. Foto: Terje Pedersen

– Vi har tre spisser på skyhøyt nivå. Jeg tenker at man egentlig bør gå for hvem som er i best form. I utgangspunktet mener jeg at King og Braut Haaland er de beste Norge har, men hvis man bedømmer utifra kampen sist, virket Sørloth piggere i den kampen. Hvis King er litt kamprusten – det så sånn ut – så tenker jeg at det kan være duket for Sørloth, spekulerer Huseklepp.

Under pressekonferansen søndag åpnet Lagerbäck for at alle tre kan bli å finne i samme lagoppstilling.

– Om vi ligger under og jager mål, har vi en løsning forberedt på at vi kan gå opp til tre spisser om vi begynner med to. Josh er mest vant til å spille på kant. Han har gjort det ofte i Bournemouth, for eksempel.

– Så synes jeg at Joshs egenskaper er mye bedre å ha sentralt. Det handler om hvilke spillere som er tilgjengelige og hvordan man balanserer laget. Og det er ikke bare spissene. Det handler om å få en enhet som fungerer både defensivt og offensivt. Men det er fullt mulig å bruke alle tre, sier Lagerbäck.

Fra kl. 20.30: Se Nord-Irland-Norge på TV 2 eller Sumo.